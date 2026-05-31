Stars Niall Horan dankbar für letzte glückliche Erinnerung an Liam Payne

Niall Horan - Capital’s Summertime Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2026, 12:00 Uhr

Der Sänger reflektiert über das letzte Treffen mit seinem verstorbenen One-Direction-Bandkollegen.

Niall Horan ist dankbar, dass seine letzte Erinnerung an Liam Payne eine „glückliche“ ist.

Der Sänger traf seinen One-Direction-Bandkollegen in Argentinien nur wenige Tage, bevor dieser im Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon verstarb. Für Niall ist diese gemeinsame Zeit heute besonders wertvoll, auch wenn er noch immer schwer begreifen kann, dass er Liam nie wiedersehen wird.

Im Gespräch mit dem ‚Culture‘-Magazin der Zeitung ‚Sunday Times‘ sagte der 32-Jährige: „Ich bin froh darüber, denn das bedeutet, dass meine letzte Erinnerung an ihn eine glückliche war. Es fühlt sich immer noch surreal an. Am ersten Tag dachte ich nur: ‚Nein, das ist nicht passiert.'“ Die gemeinsame Zeit bei One Direction schweißte die beiden Stars eng zusammen. „Unsere Freundschaft war ein Band, das für immer bestehen würde, selbst wenn wir uns eine Zeit lang nicht gesehen hatten. Und es ist verrückt, dass er von einem Moment auf den anderen einfach nicht mehr da ist“, gestand Niall.

Der ‚Slow Hands‘-Interpret erklärte, dass seine Trauer sowohl „Licht als auch Schatten“ habe, weil er gerne an die schönen gemeinsamen Momente zurückdenke. „Wenn ich an Liams Tod denke, empfinde ich Traurigkeit, aber gleichzeitig muss ich lachen und schmunzeln wegen der Erinnerungen, die wir zusammen haben“, verriet er. „Ich komme an Orte und denke an irgendeinen Blödsinn in einem Hotel oder an etwas völlig Zufälliges, das mich zum Lachen bringt.“

Niall steht weiterhin mit Liams Familie in Kontakt. „Unsere Familien stehen alle miteinander in Verbindung. Sie haben diese Erfahrungen schließlich ebenfalls geteilt“, schilderte er. Auf Nialls neuem Album ‚Dinner Party‘ befindet sich mit ‚End of an Era‘ auch eine Hommage an Liam. Der Ire ist überzeugt, dass seinem verstorbenen Freund das Lied gefallen hätte. „Ich glaube, das ist genau sein Musikgeschmack“, sagte er. „Er mochte Coldplay, und er liebte Songs wie ‚You and I‘ von One Direction – Lieder, die sich entwickeln und irgendwohin führen.“