Stars Kate Cassidy sitzengelassen: Sie verglich ihren neuen Partner ständig mit Liam Payne

Liam Payne and Kate Cassidy at All Of Those Voices Premiere London March 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 22:30 Uhr

Kate Cassidy wurde verlassen, weil sie nicht aufhören konnte, ihren geheimnisvollen neuen Freund mit dem verstorbenen Liam Payne zu vergleichen.

Kate Cassidy wurde verlassen, weil sie den neuen Mann an ihrer Seite ständig mit Liam Payne verglich.

Die 27-Jährige – die zwei Jahre lang mit dem ehemaligen One-Direction-Star zusammen war, bis dieser im Oktober 2024 tragisch verstarb – hatte kürzlich erklärt, dass sie bereit sei, wieder zu daten. Nun verriet sie, dass sie „jemanden kennengelernt“ habe, die Romanze jedoch nur von kurzer Dauer gewesen sei.

In einem neuen TikTok-Video sagte sie: „Leute, ich wurde verlassen. Ich habe das Gefühl, dass sich alles super schnell entwickelt hat. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich dazu neige, Dinge schnell anzugehen.“ Sie wollte nicht verraten, der ihr mysteriöser neuer Partner war und nannte ihn deshalb nur „Joe“. „Er war wirklich süß und hatte viele Eigenschaften, die ich mir bei einem Mann wünsche. Er ist sehr zurückhaltend und hat keine sozialen Medien, was mir tatsächlich sehr gefallen hat. Ich habe seine Familie kennengelernt, er hat mich auf Reisen mitgenommen, alles lief wirklich gut und sehr schnell. Ich habe es vermasselt.“

Kate gab zu, dass sie „wütend wurde“, wenn Joe sich nicht wie Liam verhielt, und dass der Mann ihre Einstellung schließlich als „zu viel“ empfand. Sie sagte: „Nach dem Verlust von jemandem, von dem man wirklich dachte, dass man den Rest seines Lebens mit ihm verbringen würde, wieder zu daten, ist wirklich schwer, weil ich in jedem einzelnen Mann, den ich treffe, nach Liam suche.“ Wenn ein potenzieller Partner nicht alle Kriterien erfülle, neige sie dazu, sich entweder zurückzuziehen oder es dieser Person fast schon übelzunehmen. Sie fügte hinzu: „Und das ist so verrückt. Es gab bestimmte Momente, in denen ich so wütend auf diesen Typen wurde, weil ich buchstäblich dachte: ‚Liam würde das so machen, warum machst du das nicht?‘ Oder er machte etwas und ich dachte: ‚Liam hätte das niemals getan.‘ Er hat mir gestern geschrieben und gesagt, dass wir getrennte Wege gehen sollten, weil es einfach zu viel sei, und ich verstehe das.“ Kate sei zwar traurig darüber, weil sie es nicht möge, Menschen zu verlieren, doch sie hat auch Verständnis für die Situation und die Meinung des unbekannten Mannes.

Die Social-Media-Persönlichkeit hat bereits zuvor offen über ihre Trauer um den ‚Strip That Down‘-Sänger gesprochen, der nach einem Sturz von einem Hotelbalkon starb. Im April erklärte sie jedoch, dass sie bereit sei, wieder mit dem Dating zu beginnen. Kate sagte in einem Instagram-Video: „Ich bin bereit, wieder zu daten. Es ist anderthalb Jahre her, seit Liam gestorben ist. Ich denke, Liebe nach einem Verlust ist ein großer Abschnitt auf dem Weg der Trauer, und ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird. Aber ich weiß, dass ich es geliebt habe, verliebt zu sein.“

Sie wolle eines Tages Kinder haben und eine Familie gründen. Und sie ist sich sicher, dass Liam das ebenfalls für sie gewollt hätte. Sie sagte damals: „Und wenn die Rollen vertauscht wären, würde ich wollen, dass er glücklich ist und sich wieder verliebt.“ Aber: „Ich werde Liam immer lieben, und das wird sich niemals ändern, egal wen ich treffe oder wer in mein Leben kommt.“