Stars Liam Paynes Vermögen von 25 Millionen Euro geht nach Nachlassentscheidung an Sohn Bear

Liam Payne - The Fashion Awards 2022 - London - Karwai Tang - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 09:00 Uhr

Neue Dokumente berechtigen den Nachlass des verstorbenen Sängers sein Vermögen zum Nutzen seines einzigen Kindes vor dessen Volljährigkeit zu verwalten, nachdem der Gesamtwert neu bewertet wurde.

Liam Paynes Sohn Bear soll den Nachlass des verstorbenen Sängers in Höhe von knapp 25 Millionen Euro erben.

Neue Nachlassdokumente haben bestätigt, dass das Vermögen des verstorbenen One-Direction-Stars an sein einziges Kind gehen wird. Der Musiker war am 16. Oktober 2024 auf tragische Weise im Alter von 31 Jahren zu Tode gekommen, als er aus seinem Zimmer im dritten Stock des Casa Sur Hotels in Buenos Aires in Argentinien stürzte.

Liam hinterließ kein Testament. Nach den britischen Regeln zur gesetzlichen Erbfolge war jedoch stets erwartet worden, dass sein Sohn Bear, heute neun Jahre alt, den Nachlass erbt, da Liam zum Zeitpunkt seines Todes weder verheiratet war noch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebte. Neu veröffentlichte Dokumente des High Court, die am Sonntag (21. Juni) von der ‚Daily Mail‘ bekannt gemacht wurden, erlauben nun, Teile des Nachlasses bereits vor Bears Volljährigkeit zu seinem Nutzen zu verwenden. Bears Mutter, Sängerin Cheryl (42) und der Musik-Anwalt Richard Bray fungieren als Verwalter des Nachlasses.

Gerichtsakten zeigen nun außerdem, dass der Wert von Liams Nachlass neu bewertet wurde. Eine frühere Erteilung im Mai 2025 bezifferte den Nachlass nach Verbindlichkeiten und Schulden auf umgerechnet 28 Millionen Euro. Die neuesten Nachlassdokumente setzen den Nettowert nun auf 24,2 Millionen Euro fest. Laut den Nachlassunterlagen hat der High Court nun Letters of Administration ausgestellt, die es ermöglichen, den Nachlass vor Bears 18. Geburtstag zu dessen Nutzen zu verwalten. Der Rest des Nachlasses soll voraussichtlich bis dahin treuhänderisch verwaltet werden.

Liam wurde als Mitglied von One Direction an der Seite von Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik weltweit berühmt. Die Gruppe, die 2010 bei ‚The X Factor‘ gegründet wurde, entwickelte sich mit Hits wie ‚What Makes You Beautiful‘, ‚Story of My Life‘ und ‚Night Changes‘ zu einer der erfolgreichsten Boybands der Geschichte. Seit Liams Tod halten die Tribute von Fans auf der ganzen Welt an, während das erneute Interesse am Vermächtnis von One Direction dafür sorgt, dass die Gruppe in sozialen Medien und auf Streamingplattformen weiterhin häufig Thema ist.

Zum Zeitpunkt seines Todes hatte Liam mit seiner Partnerin Kate Cassidy in Florida gelebt. Insider deuteten zuvor an, dass Kate nicht beabsichtige, Ansprüche gegen den Nachlass geltend zu machen, obwohl Berichte nahelegten, dass sie nach dem Zusammenleben mit ihm möglicherweise dazu berechtigt gewesen wäre. Zu den Vermögenswerten des Sängers gehört ein Anwesen mit fünf Schlafzimmern in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, das er 2021 nach seiner Trennung von Cheryl gekauft hatte. Das Haus wurde nach seinem Tod zunächst zum Verkauf angeboten, später jedoch vom Markt genommen. Die Ermittlungen zu den Umständen von Liams Tod in Argentinien dauern an. Als Todesursache wurde „Polytrauma“ bestätigt, was bedeutet, dass er infolge des Sturzes mehrere traumatische Verletzungen erlitt.

Rogelio „Roger“ Nores, Hotelbetreiberin Gilda Martin und Rezeptionist Esteban Grassi wurden zuvor im Zusammenhang mit dem Fall wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Diese Anklagen wurden später fallengelassen. Zwei weitere Männer, Hotelangestellter Ezequiel Pereyra und Kellner Braian Paiz, wurden beschuldigt, dem Sänger Kokain geliefert zu haben.

Liam war mit Kate und Rogelio nach Buenos Aires gereist, um am 2. Oktober 2024 ein Konzert seines ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Niall in der Movistar Arena zu besuchen. Kate kehrte zwei Tage vor Liams Tod nach Florida zurück. Nach der Einstellung der Anklage wegen fahrlässiger Tötung reichte Rogelio eine Verleumdungsklage gegen Liams Vater Geoff Payne ein, zog diese später jedoch zurück. Geoff hatte den Staatsanwälten zuvor gesagt, er glaube, Rogelio habe seinen Sohn „im Stich gelassen“ und hätte mehr tun müssen, um ihm zu helfen.