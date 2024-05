Lieblingsmomente gesucht Erstes Thronjubiläum von König Charles III.: So gratuliert der Palast

Dieser Auftritt gibt Hoffnung: König Charles III. absolvierte am 30. April seinen ersten offiziellen Auftritt in London seit Bekanntgabe seiner Krebserkrankung Anfang Februar. (ae/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 13:43 Uhr

Zum ersten Thronjubiläum von König Charles III. hat der Palast ein Video geteilt, in dem viele Szenen vom 6. und 7. Mai 2023 noch einmal gezeigt werden. Dazu werden auch die Royal-Fans aufgerufen, sich an die schönsten Momente des Krönungswochenendes zu erinnern.

Vor einem Jahr sind Charles III. (75) und seine Frau Camilla feierlich in der Londoner Westminster Abbey gekrönt worden. Der Palast hat daran am Morgen mit einem Video erinnert und die Menschen nach ihren schönsten Erinnerungen an diesem besonderen Tag gefragt.

Auf der Instagram-Seite des Palastes heißt es: "Neben dem Gottesdienst selbst gab es am Krönungswochenende eine Kutschen-Prozession durch das Zentrum Londons, einen Vorbeiflug, einen königlichen Gruß von 4.000 Soldaten in den Gärten des Buckingham Palace, ein Krönungskonzert in Windsor Castle und eine britische Freiwillige Initiative."

Video präsentiert Ausschnitte vom Krönungswochenende

Dazu zeigt ein mit Musik untermaltes Video einige Szenen der erwähnten Ereignisse. So ist unter anderem zu sehen, wie Camilla und Charles mit der Kutsche zur Kirche fuhren, wie Charles die Krone aufgesetzt wurde und wie sich das Königspaar auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigte. Auch die Rede von Charles' Sohn Prinz William (41) während des Krönungskonzertes wird noch einmal in Ausschnitten gezeigt. Seine an Krebs erkrankte Frau Kate (42) erscheint hingegen nur kurz beim Händeschütteln. Das Posting endet mit der Frage: "Was ist Ihre Lieblingserinnerung an das Wochenende?"

Salutschüsse für den König

Wie "Daily Mail" berichtete, gehen Royal-Experten davon aus, dass der König seinen Ehrentag ohne viel Aufhebens begehen wird – da seine Thronbesteigung eng mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) verbunden ist. Allerdings sollen zur Feier des ersten Krönungstages in ganz London Salutschüsse zu hören sein. 41 Salven sollen um die Mittagszeit von der King's Troop Royal Horse Artillery aus Green Park abgefeuert werden, 62 Salutschüsse eine Stunde später vom Tower Wharf und weitere 21 für die City of London. Salutschüsse wird es auch im Cardiff Castle, Edinburgh Castle, Hillsborough Castle und in Yorks Museum Gardens geben.

Zur Erinnerung an die Zeremonie vor einem Jahr gab es am Wochenende auch schon einen feierlichen Moment: Das Königspaar erhielt die sogenannte "Coronation Roll", das handgeschriebene offizielle Protokoll der Krönung. Neben der umfangreichen Papierversion haben die beiden auch ein digitales Dokument der Krönungsurkunde erhalten. Diese ist online für alle sichtbar.

Erstes Krönungsjahr von gesundheitlichen Problemen überschattet

Nachdem seine Mutter im September 2022 verstorben war, wurde Charles umgehend König. Am 6. Mai 2023 erfolgte dann die offizielle Krönung. Zur traditionsreichen Zeremonie waren Würdenträger aus der ganzen Welt angereist. Acht Monate danach löste die Ankündigung des Palastes große Sorgen aus, dass sich der König einem Eingriff an der Prostata unterziehen muss. Wenig später wurde Anfang Februar bekannt gegeben, dass im Zuge der Operation Krebs entdeckt worden ist.

Während der Monarch seine Behandlung offenbar gut wegsteckt und inzwischen wieder zu Terminen zurückgekehrt ist, besteht weiterhin Sorge um seine Schwiegertochter. Auch Kate erhielt nach einer Operation am Unterleib die Diagnose Krebs, wie sie in einem Instagram-Video Ende März bekannt gab. Bis auf Weiteres wird sie deshalb keine Termine absolvieren.