Stars ‚Es hat funktioniert‘: Billy Idol verrät umstrittene Methode, mit der er Heroin endgültig aufgab

Billy Idol - December 2019 - Famous - GQ Men of the Year BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 11:00 Uhr

Billy Idol besiegte seine Heroinsucht schließlich, indem er anfing, Crack zu rauchen.

Der 70-jährige Rockstar hatte eine „schreckliche“ Zeit damit, seine Abhängigkeit von der Droge zu überwinden – und erst indem er sie durch ein anderes Laster ersetzte, gelang es ihm letztlich, vom Heroin loszukommen. Im Podcast ‚Club Random with Bill Maher‘ sagte er: „Wenn du versuchst, von Heroin wegzukommen – wohin gehst du dann? Zu etwas anderem. Ich habe angefangen, Crack zu rauchen, um vom Heroin wegzukommen.“ Ein erstaunter Bill Maher fragte: „Wirklich?“ Billy lachte und antwortete: „Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Werbung überhaupt, aber es hat funktioniert. Es ist irgendwie übel … Ich mochte es damals, Drogen zu nehmen. Es hat lange gedauert, bis ich sie hinter mir lassen konnte. Irgendwann wurde mir klar, dass man das tun muss.“

Der ‚Rebel Yell‘-Sänger – dessen Jahre voller Exzesse und Suchtprobleme in der neuen Dokumentation ‚Billy Idol Should Be Dead‘ festgehalten sind – ist dankbar, dass sein Drogenkonsum in einer früheren Phase seines Lebens stattfand. Er sagte: „Das Beängstigendste ist, wenn Leute erst im Alter anfangen, Drogen zu nehmen … Ich bin froh, dass ich das in meinen Zwanzigern oder als Teenager erlebt habe – nicht jetzt. Man braucht Energie, um drogensüchtig zu sein, und diese Art von Energie habe ich nicht mehr.“ In ‚Billy Idol Should Be Dead‘ erinnerte sich Billy daran, wie er „fast gestorben“ wäre – kurz vor seinem Debüt in der britischen TV-Show ‚Top of the Pops‘ –, nachdem er das „stärkste Heroin“ geschnupft hatte. Er sagte: „Bei unserer Rückkehr nach London trafen wir ein paar Freunde, und sie hatten eines der stärksten Heroin-Sorten – ich glaube, es hieß Persian Brown. Alle zogen eine Line und nickten weg, außer mir und einem Kumpel, und wir nahmen noch ein paar Lines. Ich war im Grunde am Sterben. Ich wurde blau. Also legten sie mich in ein Eisbad und ließen mich auf dem Dach des Gebäudes herumlaufen.“

Der ‚White Wedding‘-Sänger bezeichnete den Entzug von Heroin als „eine der schlimmsten Erfahrungen der Welt“. Er sagte: „Von Heroin loszukommen ist eine der schlimmsten Erfahrungen der Welt. Boy George hat es richtig beschrieben, als er sagte, es sei, als würde dein Skelett versuchen, aus deinem Körper herauszukommen. Es gibt keine schnelle Lösung. Es dauert so lange. Du zählst einfach die Tage, die Sekunden, die Stunden. Selbst nach sechs Monaten fühlst du dich noch elend.“