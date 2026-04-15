Musik Liam Gallaghers Mutter drängte ihn fluchend, zur ‚Rock and Roll Hall of Fame‘-Zeremonie zu gehen

Oasis - Liam Gallagher - AVALON - T In The Park 2002 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 14:00 Uhr

Liam Gallaghers Mutter drängte ihn fluchend, zur 'Rock and Roll Hall of Fame'-Zeremonie zu gehen.

Liam Gallaghers Mutter drängte ihn mit deutlichen Worten, an der ‚Rock and Roll Hall of Fame‘-Zeremonie teilzunehmen, nachdem Oasis endlich aufgenommen wurden.

Nach einer deutlichen Kehrtwende gegenüber seiner früheren Ablehnung der Auszeichnung wird der 53-jährige Oasis-Frontmann nun an der Zeremonie teilnehmen. Die Band aus Manchester wurde in dieser Woche im dritten Anlauf nominiert, obwohl der Sänger die Organisatoren zuvor als „Clowns“ bezeichnet und erklärt hatte: „Die Rock and Roll Hall of Fame ist für W******.“

In Bezug auf seine 83-jährige Mutter Peggy Gallagher erklärte Liam einem Fan auf X, warum er seine Meinung geändert habe: „Ich habe gestern Abend mit meiner Mum gesprochen, als die Nachricht rauskam, und sie meint, ich war vielleicht ein bisschen vorschnell mit meiner Einschätzung der Organisation. Sie hat mir gesagt, ich soll aufhören, ein Idiot zu sein, zur Verleihung gehen und mich benehmen. Und wer weiß, vielleicht gefällt es mir ja sogar.“ Er wird nun gemeinsam mit seinem Bruder Noel Gallagher (58) an der Zeremonie teilnehmen.

Die Aufnahme von Oasis ist Teil eines starken britischen Aufgebots in diesem Jahr: Auch Künstler wie Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Billy Idol und Phil Collins sollen geehrt werden. Die Zeremonie zum 40-jährigen Bestehen findet am 14. November in Los Angeles statt, wobei sechs der acht Geehrten aus dem Vereinigten Königreich stammen. Der Jahrgang 2026 stellt damit eine Rekordbeteiligung britischer Künstler dar. Sade wird als erste schwarze britische Künstlerin aufgenommen, während Phil Collins seine zweite Ehrung erhält, nachdem er bereits 2010 mit Genesis ausgezeichnet wurde. Zu den britischen Acts gesellen sich die US-Künstler Luther Vandross und Wu-Tang Clan.

Auch andere Künstler hatten zuvor Kritik an der Auszeichnung geäußert. Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson sagte einmal: „Das wird von einer Gruppe selbstgerechter Amerikaner geleitet, die Rock ’n’ Roll nicht erkennen würden, selbst wenn er ihnen ins Gesicht schlagen würde.“ Liam, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Noel die Comeback-Shows von Oasis anführte, hatte die Ehrung ebenfalls abgetan und erklärt, er sei nicht daran interessiert, eine Auszeichnung von „irgendeinem Greis mit Cowboyhut“ zu erhalten. Später schrieb er in den sozialen Medien: „Reverse-Psychologie-Vibes hier – Oasis in der Rock and Roll Hall of Farmers. Ich meine Farmers … äh, Fame.“