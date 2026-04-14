Stars Oasis führen die ‚Rock and Roll Hall of Fame‘-Klasse 2026 an

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 10:00 Uhr

Oasis werden in die ‚Rock and Roll Hall of Fame‘-Klasse 2026 aufgenommen.

Die Britpop-Ikonen gehören zu der illustren Gruppe, die später in diesem Jahr bei einer Zeremonie in Los Angeles geehrt wird, und führen die Kategorie der Interpreten an, gemeinsam mit Iron Maiden, Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross und dem Wu-Tang Clan. Oasis-Frontmann Liam Gallagher hatte zuvor behauptet, die ‚Hall of Fame‘ sei für „W*****“, scherzte jedoch, dass er seine Meinung ändern würde, falls Oasis jemals aufgenommen würden. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, schrieb er auf X: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die für uns gestimmt haben. Es ist eine echte Ehre. Seit ich ein kleines Kind war und unter der Dusche gesungen habe, habe ich davon geträumt, eines Tages in der ‚Rock and Roll Hall of Fame‘ zu sein. Es stimmt, was man sagt: Alles ist möglich, wenn man einen Traum hat.“

Als jemand seine früheren Kommentare ansprach, witzelte er: „Ich habe gestern Abend mit meiner Mum gesprochen, als die Nachricht rauskam, und sie meint, ich war vielleicht etwas vorschnell in meiner Einschätzung der Organisation. Sie hat mir gesagt, ich soll aufhören, ein Idiot zu sein, zu der Preisverleihung gehen und mich benehmen – und wer weiß, vielleicht gefällt es mir ja.“ Die Ankündigung wurde am Montag (13. April) während ‚American Idol‘ gemacht, im Vorfeld der Zeremonie am 14. November im Peacock Theatre in Los Angeles.

Auch die Kategorie „Early Influence“ wurde bekannt gegeben, in der dieses Jahr Queen Latifah, Celia Cruz, Fela Kuti, MC Lyte und Gram Parsons vertreten sind. In der Kategorie „Musical Excellence“ werden 2026 die Songwriterin Linda Creed sowie die Produzenten Rick Rubin, Jimmy Miller und Arif Mardin geehrt, während der verstorbene Talkshow-Moderator Ed Sullivan den Ahmet-Ertegun-Preis für Nicht-Performer erhält. Mehrere Stars gingen trotz Nominierung leer aus, darunter Mariah Carey, New Edition, Lauryn Hill, INXS, Jeff Buckley, Shakira und Pink. Billy Idol sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Ich kann es nicht glauben. Es ist unglaublich. Es ist einfach fantastisch zu denken, dass etwas, das ich in den 70ern aus purer Liebe zur Szene gemacht habe – zur Punkrock-Szene – mich dazu gebracht hat, das jetzt seit 50 Jahren zu tun. Das ist alles wirklich unglaublich und etwas, das ich mir am Anfang nie hätte vorstellen können.“