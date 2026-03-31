Stars ‚Es ist eine ziemlich spannende Serie‘: Jon Hamm schaut ‚Mad Men‘ mit seiner Frau

Jon Hamm at Your Friends and Neighbors premiere in New York - Avalon - April 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 14:00 Uhr

Jon Hamm schaut 'Mad Men' mit seiner Frau.

Jon Hamm hat begonnen, ‚Mad Men‘ gemeinsam mit seiner Frau erneut anzusehen.

Der 55-jährige Schauspieler wurde durch seine Rolle als Don Draper in der Werbedrama-Serie (2007–2015) weltberühmt. Seine Ehefrau Anna Osceola hatte im Serienfinale einen kurzen Auftritt und nun schauen sie die Serie erstmals seit der ursprünglichen Ausstrahlung zusammen. Jon sagte dazu in der Sendung ‚Today‘: „Meine Frau und ich schauen ‚Mad Men‘ noch einmal, weil ich das selbst nie gemacht habe. Ich habe Abstand davon gehalten. Ich habe die Serie nur gesehen, als sie damals lief, und sie endete 2015. Also ist das jetzt 11 Jahre her.“

Der ‚Your Friends and Neighbors‘-Star hat Spaß daran, die Serie wiederzusehen, witzelte jedoch, dass es „schwierig“ sei, sich selbst in jüngeren Jahren zu sehen. Er fügte hinzu: „Es ist eine unterhaltsame Reise, zurückzublicken. Natürlich ist es hart, sich selbst schlanker und mit mehr Haaren zu sehen und all diese Dinge. Aber ich glaube, mir geht’s ganz gut.“ Es sei einfach ein lustiges Experiment gewesen, nachdem er in letzter Zeit viel darüber gesprochen habe. Deshalb habe er sich gedacht: „Ich sollte mich vielleicht wieder ein bisschen damit vertraut machen. Bisher macht es Spaß. Wir sind etwa zu zwei Dritteln durch Staffel zwei, wir haben also noch einiges vor uns.“

Und Jon ist zufrieden mit seiner Leistung in ‚Mad Men‘. Er scherzte: „Mir gefällt’s. Der Junge hat Zukunft.“ In einem separaten Interview gab Jon zu, dass er vieles aus der Serie vergessen hatte. Im Gespräch mit Andy Cohen in dessen SiriusXM-Show sagte er: „Es ist eine ziemlich gute Serie. Ich bin total drin. Ich glaube, das ist eine tolle Art, sie zu schauen, weil ich mehr als zehn Jahre Abstand dazu habe. Es ist fast so, als würde ich eine andere Person sehen und eine andere Erfahrung.“

Er erklärte, dass sie gerade die Episode ‚Six Months Leave‘ schauen, „in der Freddy Rumsen sich in die Hose macht und daraus entsteht eine ganze Geschichte.“ Er fügte hinzu: „Es passieren so viele großartige Dinge in der Serie: Don und Betty stecken in einer schwierigen Phase. Peggy ist gerade im Aufstieg. Joan ist verlobt. Es brodelt also überall etwas. Natürlich weiß ich, wie alles endet – aber es ist wirklich eine ziemlich spannende Serie. Ich bin zufrieden.“