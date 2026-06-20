Stars ‚Es ist peinlich‘: Bunnie XO weist Gerüchte über Beziehung mit Chad Kroeger zurück

Bunnie Xo and Jelly Roll - Nov 2023 - CMA ceremony - TN - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2026, 12:00 Uhr

Die Podcast-Moderatorin hat Spekulationen über eine Beziehung mit dem Nickelback-Sänger nach ihrer Trennung von Jelly Roll zurückgewiesen und zugleich Gerüchte über das Liebesleben ihres entfremdeten Ehemanns angesprochen.

Bunnie XO hat Spekulationen zurückgewiesen, die sie mit Nickelback-Frontmann Chad Kroeger in Verbindung bringen.

Die Medienpersönlichkeit (46), die mit bürgerlichem Namen Alisa DeFord heißt, stellte während der neuesten Folge ihres Podcasts ‚Dumb Blonde‘ klar, dass sie nach ihrer Trennung von Jelly Roll keine Beziehung mit dem kanadischen Rockstar führt. Die Kommentare kommen wenige Wochen nachdem Jelly Roll (41) in Williamson County, Tennessee, die Scheidung eingereicht hatte und als Grund unüberbrückbare Differenzen angab. Seit Bekanntwerden der Trennung wird über das Privatleben beider spekuliert.

Jelly Roll, mit bürgerlichem Namen Jason DeFord, ist durch Songs wie ‚Son of a Sinner‘, ‚Need a Favor‘ und ‚Save Me‘ zu einem der größten Crossover-Stars der Country-Musik geworden, während Bunnie durch ihren Podcast und ihre Social-Media-Präsenz eine große Fangemeinde aufgebaut hat. Zu Behauptungen, sie habe eine Romanze mit Chad Kroeger begonnen, nachdem sie ein TikTok-Video mit Nickelbacks Hit ‚How You Remind Me‘ veröffentlicht und gemeinsam mit dem Musiker in einem Social-Media-Clip aufgetreten war, sagte Bunnie unmissverständlich: „Ich bin nicht mit Chad Kroeger zusammen. Es tut mir so leid für Chad und Nickelback, dass das passiert. Es ist peinlich. Es ist verrückt. Ja.“ Anschließend lobte sie den Sänger, der von 2013 bis 2015 mit Avril Lavigne verheiratet war. Sie sagte: „Es gibt kein Chad und Bunnie XO. Euer Mädchen wird nie wieder eine Beziehung eingehen.“

Die Podcasterin sprach auch Gerüchte über Jelly Rolls Liebesleben an und erklärte, dass er bereits andere Frauen treffe. Den Großteil der Podcast-Folge nutzte Bunnie, um über das Scheitern ihrer Ehe zu sprechen, machte aber deutlich, dass sie niemandem öffentlich die Schuld geben wolle. Sie sagte: „Ich werde nichts über Jays Handlungen sagen, weil ich nicht denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, und ich denke auch nicht, dass es meine Aufgabe ist. Und ich möchte nur, dass ihr wisst: Ehen erfordern sehr viel Arbeit.“ Sie ergänzte: „Ich ziehe wirklich meinen verdammten Hut vor jedem, der 10, 20 oder 30 Jahre verheiratet bleibt. Heilige Scheiße. Ihr seid eine Inspiration.“

Trotz der Trennung bezeichnete Bunnie Jelly als ihren „besten Freund“ und betonte, dass sie ihn und ihre Familie weiterhin unterstützen werde, darunter seine Tochter Bailee und seinen Sohn Noah. Sie fügte hinzu: „Meine Familie war mir immer unglaublich wichtig. Und als ich ihm dieses Eheversprechen gegeben habe, habe ich es wirklich ernst gemeint. Jay war meine dritte Ehe. Und offensichtlich bin ich verdammt schlecht im Heiraten. Drei Fehlversuche und du bist raus, Schätzchen.“