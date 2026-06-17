Stars Jelly Rolls Tochter äußert sich zur Trennung von Bunnie Xo

Jelly Roll - Bunnie XO - JANUARY 2026 - AVALON - Pre GRAMMY Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 11:01 Uhr

Der Musiker gab vor wenigen Tagen die Trennung von seiner Frau bekannt. Nun äußert sich seine Tochter.

Die Tochter von Jelly Roll ist „angewidert“ von den Spekulationen über die Trennung ihres Vaters von Bunnie Xo.

Der 41-jährige Musiker sorgte am Montag (15. Juni) für Aufsehen, als bekannt wurde, dass er bereits am 18. Mai nach zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte. Nun hat sich seine 18-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung zu Wort gemeldet und die Fans aufgefordert, nicht weiter darüber zu spekulieren, was in der Beziehung schiefgelaufen sein könnte. Bailee Ann DeFord betonte, dass es sich um eine „private Familienangelegenheit“ handle.

In einem Beitrag auf TikTok schrieb die Jugendliche: „Ich bin angewidert davon, wie sehr alle in eine offensichtlich private Familienangelegenheit investiert sind. Das ist verdammt verrückt. Kümmert euch um euer eigenes Zuhause und nicht um meines. Ich werde mich dazu nicht äußern – zumindest noch nicht.“ Bailee ist die Tochter von Jelly Roll aus einer früheren Beziehung mit Felicia Beckwith. Der Musiker teilt sich das Hauptsorgerecht für Bailee mit Bunnie Xo.

Die Nachricht von der Trennung wurde am Montag öffentlich. Später wurde bekannt, dass sich das Paar bereits eine Woche nach einer romantischen Liebeserklärung von Bunnie getrennt hatte. Jelly Roll reichte die Scheidung am 18. Mai ein. In den Unterlagen werden „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund angegeben. Als Trennungsdatum ist der 9. Mai vermerkt.

Nur eine Woche zuvor hatten Jelly Roll und Bunnie Fotos von Bailees Abschlussball in den sozialen Medien geteilt. Die Podcasterin bezeichnete sich und den Sänger dabei als „Mama und Papa der Ballkönigin“. Am selben Tag veröffentlichte Bunnie ein TikTok-Video mit Jelly Roll und Bailee. Dazu schrieb sie: „Ich habe nie an ein Happy End geglaubt, bis ich euch kennengelernt habe.“ Der Sänger, dessen bürgerlicher Name Jason DeFord lautet, heiratete Bunnie im August 2016 – noch am selben Abend, an dem sich das Paar verlobt hatte. 2023 erneuerten die beiden ihr Eheversprechen.