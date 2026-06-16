Stars Jelly Roll reicht Scheidung von Bunnie Xo ein

Jelly Roll - Bunnie XO - JANUARY 2026 - AVALON - Pre GRAMMY Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 09:00 Uhr

Die Ehe des Rappers ist nach zehn Jahren gescheitert.

Jelly Roll hat nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von seiner Frau Bunnie Xo eingereicht.

Wie ‚TMZ‘ berichtet, reichte der 41-jährige Sänger und Rapper am 18. Mai die entsprechenden Unterlagen im Williamson County im US-Bundesstaat Tennessee ein. Insidern zufolge sei die Trennung eine „gemeinsame Entscheidung“ gewesen und werde weiterhin als „private Familienangelegenheit“ behandelt. Jelly Roll, mit bürgerlichem Namen Jason DeFord, heiratete Bunnie Xo, die eigentlich Alisa DeFord heißt, im Jahr 2016.

Die Nachricht von der Trennung kommt, nachdem Bunnie Xo erst kürzlich offen über die Höhen und Tiefen ihrer Ehe gesprochen hatte. Dabei betonte sie, wie wichtig es sei, einen Menschen auch dann zu lieben, wenn er sich „an seinem Tiefpunkt“ befinde, da „jeder eine zweite Chance verdient“. Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte die Podcasterin Anfang des Jahres: „Wenn man lange mit jemandem zusammen ist, muss man ihn auch an seinem Tiefpunkt lieben. Und ich glaube wirklich, dass wahre Liebe nicht bedeutet, Dinge zu akzeptieren, die man nicht akzeptieren sollte. Aber ich denke, dass jeder eine zweite Chance verdient.“

Weiter sagte die 46-Jährige: „Jemanden an seinem Tiefpunkt zu lieben, ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann – besonders, wenn diese Person anschließend aufblüht, so wie mein Mann es getan hat.“ Noch im Februar hielt Jelly Roll bei den Grammy Awards 2026 eine emotionale Dankesrede, als er den Preis für das beste zeitgenössische Country-Album für ‚Beautifully Broken‘ entgegennahm. Dabei schrieb er seiner Ehefrau zu, ihm das Leben gerettet zu haben. Der Musiker sagte: „Ohne dich hätte ich mein Leben niemals verändert. Ich wäre entweder tot oder im Gefängnis gelandet. Ohne dich und Jesus hätte ich mich umgebracht.“

Auch körperlich hat Jelly Roll in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht. Der 41-Jährige wog 2023 rund 227 Kilo. Bei seinem ‚Men’s Health‘-Fotoshooting im vergangenen November brachte er nur noch 120 Kilo auf die Waage.