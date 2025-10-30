Stars ‚Es ist schwer, heiß zu sein‘: Sharon Stone verteidigt Sydney Sweeney nach American Eagle-Shitstorm

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone stellt sich hinter ihre junge Schauspielkollegin, die viel Kritik für ihre Jeans-Werbung einstecken musste.

Sharon Stone hat Sydney Sweeney gegen die Kritik an ihrer umstrittenen American Eagle-Jeanskampagne verteidigt.

Die US-Schauspielerin war im Sommer in die Schlagzeilen geraten, nachdem ihre ‚Sydney Sweeney Has Great Jeans‘-Werbung beschuldigt wurde, ihr weißes Erbe und ihre schlanke Figur zu feiern. Doch die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin ermutigt Sydney dazu, ihre Schönheit selbstbewusst zu zeigen.

Sharon – die in der dritten Staffel von ‚Euphoria‘ gemeinsam mit Sweeney zu sehen sein wird – sagte am Mittwoch (29. Oktober) beim ‚Power of Women‘-Event von ‚Variety‘: „Es ist völlig in Ordnung, das zu nutzen, was Mama einem mitgegeben hat. Das ist wirklich okay. Es ist schwer, heiß zu sein – und ich glaube, das wissen wir alle. Es ist absolut in Ordnung, jede einzelne Portion deiner Attraktivität zu nutzen – hier und jetzt – und das Beste daraus zu machen.“

Die Film-Ikone fügte hinzu: „Jeder Mensch hat seine eigene Art von Ausstrahlung, sein eigenes Etwas, und genau das sollte man leben. Denn wer bist du, dass du nicht schön sein solltest? Du weißt schon, wer du bist – das ist kein Zufall.“

Sharon erinnerte sich auch an ein Gespräch, das sie während der ‚Great Jeans‘-Kontroverse mit ihrer jungen Schauspielkollegin führte. Dabei verwies sie auf die Vorwürfe, der sich die verstorbene Primatenforscherin Jane Goodall einst stellen musste. „Als Jane auf dem Cover des ‚Life‘-Magazins war – wegen ihrer Arbeit mit Gorillas – trug sie Safari-Shorts und ein Hemd und saß neben einem der Tiere, mit denen sie arbeitete. Andere Wissenschaftler sagten damals: ‚Nun, sie hat das Titelbild nur bekommen, weil sie schöne Beine hat'“, schilderte Sharon. „Und Jane antwortete: ‚Na, wenn das so ist, hat es mir geholfen, mehr Geld für meine Forschung zu bekommen.'“

Sydney habe darauf gesagt: „Ja, und ich bin mir sicher, ich habe der Jeansfirma eine Milliarde Dollar eingebracht – und das ist völlig in Ordnung. Denn weißt du was? Ich bekomme schon den nächsten Job.“