SpotOn News | 13.01.2025, 20:31 Uhr

Die Verleihung der Grammy Awards soll trotz der Feuerkatastrophe in Los Angeles stattfinden. Das gab die verantwortliche Recording Academy bekannt. Bei dem Event Anfang Februar soll Geld für die Betroffenen gesammelt werden.

Die diesjährige Verleihung der Grammy Awards soll wie geplant am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles über die Bühne gehen (live auf CBS und Paramount+). Das gaben der CEO und die Vorsitzende der zuständigen Recording Academy in einer Mitteilung an die Academy-Mitglieder bekannt, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

"Unsere Herzen sind bei allen, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind", erklärten Harvey Mason Jr. (56) und Tammy Hurt (60) demnach in ihrem Statement. "Diese Stadt ist unser Zuhause, und wir trauern über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung, die sie in den letzten Tagen erlitten hat." In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden, um die öffentliche Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Region gewährleisten zu können, habe man sich dazu entschieden, dass die 67. Grammy-Verleihung am 2. Februar auf CBS wie geplant stattfinden wird.

"Die diesjährige Show wird jedoch einen neuen Sinn haben: zusätzliche Gelder für die Unterstützung von Hilfsmaßnahmen bei Waldbränden zu sammeln und den Mut und die Hingabe von Ersthelfern zu ehren, die ihr Leben riskieren, um das unsere zu schützen", hieß es in der Mitteilung weiter. In schwierigen Zeiten habe Musik die Kraft, "zu heilen, zu trösten und zu vereinen wie nichts anderes".

Als Reaktion auf die Krise habe die Recording Academy und die gemeinnützige Organisation MusiCares vergangene Woche die "Los Angeles Fire Relief Effort"-Hilfsmaßnahme mit einer ersten Spende von einer Million Dollar gestartet, um betroffene Musikschaffende zu unterstützen. Dank zusätzlicher Spenden habe man bereits mehr als zwei Millionen Dollar an Soforthilfe verteilen können.

Beyoncé als Favoritin

Anfang November 2024 wurden die Nominierten für die Verleihung der Grammy Awards 2025 bekanntgegeben. Der US-Superstar Beyoncé (43), der mit seinem Country-Album "Cowboy Carter" Erfolge feierte, ist in elf Kategorien mit einer Nennung gewürdigt worden. Das ist die größte Anzahl von Nominierungen, die die Musikerin in einem einzigen Jahr bis jetzt erhalten hat. Die Sängerin könnte unter anderem für "Texas Hold'em" in den Kategorien "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres" ausgezeichnet werden. "Cowboy Carter" ist zudem als "Album des Jahres" nominiert, somit könnte sie endlich eine Trophäe in dieser Kategorie abräumen.