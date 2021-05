„Escape Room 2: No Way Out“: Hier ist der erste Trailer!

31.05.2021 22:00 Uhr

Das Spiel kann wieder beginnen. Erneut sechs Teilnehmer in einer Reihe von gefährlichen Escape Rooms gefangen und müssen einen Ausweg finden, bevor es zu spät ist.

„Escape Room 2: No Way Out“ knüpft nahtlos an den erfolgreichen Vorgänger von 2019 an und bietet einen nervenzerreißenden Horror-Thriller, der wieder von Regisseur Adam Robitel („Escape Room“, „Insidious: The Last Key“) in Szene gesetzt wurde.

Darum geht’s in „Escape Room 2“

Die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019, der das Publikum auf der ganzen Welt unter Hochspannung mitfiebern ließ, hat es in sich. Sechs junge Leute sind unfreiwillig in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen. Nach und nach müssen sie herausfinden, was sie verbindet, um das Spiel zu überleben… und entdecken dabei, dass sie das Spiel alle schon einmal gespielt haben.

Mehr zum Cast

Neben Taylor Russell („Escape Room“), Logan Miller („Escape Room“, „Love, Simon“) und Indya Moore („Escape Room“, „Queen & Slim“) gehören Holland Roden („Teen Wolf“), Thomas Cocquerel („The 100“) und Carlito Olivero („Step Up: High Water“) zum Cast. Regie führte erneut Adam Robitel („Escape Room“, „Insidious: The Last Key“).

Geplanter deutscher Kinostart ist am 22. Juli 2021. Hier ist der Trailer: