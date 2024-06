Verleihung im Juli ESPY-Awards: Prinz Harry wird für Arbeit mit Veteranen ausgezeichnet

Prinz Harry während der Invictus Games 2023 in Düsseldorf. (wue/spot)

SpotOn News | 27.06.2024, 16:37 Uhr

Prinz Harry wird im Juli für seine Arbeit mit der Invictus Games Foundation ausgezeichnet. Er wird bei den ESPY-Awards den "Pat Tillman Award for Service" erhalten.

Prinz Harry (39), der selbst gedient hat, setzt sich seit Jahren für Veteranen ein. Für diesen Einsatz und die Arbeit mit der Invictus Games Foundation wird Harry bei den ESPYS mit einem Award geehrt.

"Unermüdlicher Einsatz" für die Veteranengemeinschaft

"Zu Ehren seines unermüdlichen Einsatzes […] für die Veteranengemeinschaft durch die Kraft des Sports", wird Prinz Harry während der diesjährigen Preisverleihung den "Pat Tillman Award for Service" erhalten, wie der US-Sportsender ESPN mitteilt.

Es handle sich um "eine Auszeichnung, die an eine Person mit einer starken Verbindung zum Sport verliehen wird, die anderen in einer Weise gedient hat, die das Vermächtnis des ehemaligen NFL-Spielers und U.S. Army Rangers Pat Tillman widerspiegelt". Tillman ging nach den Anschlägen vom 11. September zum Militär und wurde 2004 während eines Einsatzes in Afghanistan durch Schüsse von Kameraden getötet.

Die Invictus Games Foundation ist für die gleichnamigen Invictus Games zuständig, die von Prinz Harry ins Leben gerufen wurden und 2014 erstmals stattgefunden haben. Man habe sich mit der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten "zu einer weltweit gefeierten und anerkannten Organisation entwickelt, die Widerstandfähigkeit, Gemeinschaft und Heilung durch die Kraft des Sports zelebriert", heißt es in der Begründung weiter.

Die ESPY-Awards oder auch ESPYS sind jährlich vergebene Preise, bei denen sportliche Leistungen ausgezeichnet werden. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 11. Juli in Los Angeles statt. Tennis-Ass Serena Williams (42) wird durch den Abend führen. Neben Prinz Harry wird Ex-Football-Spieler Steve Gleason (47) mit dem "Arthur Ashe Award for Courage" ausgezeichnet. Die ehemalige Basketballerin Dawn Staley (54) erhält den "Jimmy V Award for Perseverance".