Auftritt im US-Fernsehen Prinz Harry erlebt bei Jimmy Fallon eine Horrorshow

Prinz Harry in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 09:25 Uhr

Prinz Harry hat bei seiner New-York-Reise nicht nur ernste Auftritte wahrgenommen. Bei einem Besuch in Jimmy Fallons TV-Show bekam es der Royal mit Zombies und Werwölfen zu tun.

Prinz Harry (40) hat US-Moderator Jimmy Fallon (50) in dessen Sendung "The Tonight Show" einen Besuch abgestattet. Dabei stimmten sich die beiden offenbar schon mal auf Halloween ein. In einem Teil der Show führte Fallon seinen royalen Gast laut "The Hollywood Reporter" im Rockefeller Center in New York City durch sein neues Spuklabyrinth, das den Namen "Jimmy Fallon's Tonightmares" trägt.

Auf Instagram gibt es das Gruselabenteuer von Fallon und Prinz Harry zu sehen. Bevor er das Labyrinth betrat, erklärt Harry in dem Clip, dass er "normalerweise" nicht leicht zu erschrecken sei, fügt dann aber hinzu: "Heute könnte es anders sein."

Panda-Schock für Prinz Harry

Zu den gruseligen Überraschungen dort gehörten unter anderem Zombies und andere furchteinflößende Figuren, die für Schreie und Gelächter sorgten. Zudem mussten Harry und Fallon in einen kaputten Aufzug steigen, der schnell nach unten raste.

Auch eine Figur mit Panda-Maske begegnete den beiden. Er habe keine Angst, scherzte der Royal dabei, bevor er davonlief. Aber auch der Moderator selbst wurde von seinem Team offenbar geschockt. Als ein zombieartiger Werwolf aus einer nahen Tür auftauchte und die beiden erschreckte, gestand der TV-Star: "Okay, das hat mich tatsächlich erwischt." Bei einer zweiten Werwolf-Überraschung schrien der Herzog von Sussex und sein Gastgeber dann erneut laut durch das Labyrinth…

Viele Termine für Harry in New York

Bevor sich Prinz Harry in Jimmy Fallons Horrorlabyrinth aufmachte, hatte der 40-Jährige bereits zahlreiche andere Termine in New York City wahrgenommen. Als Stargast der "Clinton Global Initiative" hielt er unter anderem eine Rede, in der er zum Handeln aufrief, um die "allgegenwärtige Bedrohung", die das Internet für Kinder darstellt, zu bekämpfen. Außerdem beehrte er ein Panel über den Erhalt afrikanischer Parks und nahm an verschiedenen Charity-Events teil.

Für eine weitere Wohltätigkeitsveranstaltung wird Prinz Harry am kommenden Montag Medienberichten zufolge kurz nach Großbritannien zurückkehren. Er soll an den jährlichen WellChild Awards teilnehmen. Seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) wird ihn vermutlich nicht begleiten. Auch bei seinem New-York-Trip war die 43-Jährige nicht dabei. Das Ehepaar war 2020 in die USA gezogen und lebt mit den beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) im kalifornischen Montecito.