Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) mussten im vergangenen Jahr das Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor räumen. Doch wie die britische "Daily Mail" berichtet, sollen sich die Sussexes einen neuen "Fuß auf dieser Seite des Atlantiks" geschaffen haben. Der jüngere Bruder von Prinz William (42) und seine Ehefrau haben demnach ein Haus in Portugal erworben. Dort befindet sich auch royale Verwandtschaft von Harry.

Verliebten sich Harry und Meghan nach den "Invictus Games" in Portugal?

Denn auch Prinzessin Eugenie (34) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) besitzen ein Haus im Luxusressort CostaTerra Golf and Ocean Club, wo Brooksbank auch arbeitet. Eugenies Familie soll ihre Zeit zwischen Großbritannien und Portugal aufteilen. Informationen über die präzise Lage von Harrys und Meghans neuem Anwesen liegen indes derzeit nicht vor.

Das Ehepaar soll sich bereits im letzten Jahr, nach dem Besuch der "Invictus Games" in Deutschland, zu einem romantischen Urlaub in Portugal aufgehalten haben. Durch das neue Haus in der EU könnte Herzogin Meghan daneben auch ein sogenanntes "Goldenes Visum" erhalten, das die uneingeschränkte Einreise in die 26 Länder des Schengen-Raums ermöglichen würde.

Das Frogmore Cottage, ihre letzte Heimat in Großbritannien, mussten Harry und Meghan 2023 verlassen. König Charles III. (75) hatte sie aufgefordert, auszuziehen. Ein Zusammenhang mit Harrys kontroversen Memoiren "Reserve" (Originaltitel: "Spare") soll bestehen. Der Hauptwohnsitz der Sussexes liegt in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien.