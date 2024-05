Stars Ethan Hawke: Auftritt in Taylor Swifts Musikvideo wird in seinem „Nachruf“ stehen

Ethan Hawke - Moon Knight -LA Premiere - Launch - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 08:00 Uhr

Der Hollywood-Star spricht über seinen Cameo-Auftritt in dem Musikvideo der Popsängerin.

Ethan Hawke scherzt über seinen Auftritt in Taylor Swifts ‚Fortnight‘-Musikvideo.

Der US-Schauspieler ist an der Seite von Josh Charles, seinem Co-Star aus ‚Der Club der toten Dichter‘, in dem Clip zu sehen. In der ‚Jess Cagle Show‘ verrät der 53-Jährige, dass er das Musikvideo als „Hommage“ an das Coming-of-Age-Drama von 1989 sieht.

„Ich glaube, es gibt eine Art übersinnliche Verbindung, die sie versucht hat, den Fans über [ihr Album] ‚The Tortured Poets Department‘ und ‚Der Club der toten Dichter‘ zu vermitteln“, erklärt Ethan. „Sie wollte eine kleine Hommage machen, und so bat sie ein paar von uns alten Hasen, herauszukommen und unsere Präsenz zu zeigen.“

Der Filmstar kann auf eine illustre Karriere in Hollywood zurückblicken. Mittlerweile arbeitet er auch als Regisseur und Drehbuchautor. Trotz seines vielseitigen Vermächtnisses scherzt Ethan, dass der Cameo-Auftritt in Taylors Video die Rolle sein wird, an die sich die Leute am meisten erinnern werden. „Als ich dahin flog, dachte ich: Weißt du, ich habe in meinem Leben so hart gearbeitet, und ich habe das Gefühl, dass dies in meinem Nachruf stehen wird“, witzelt er.