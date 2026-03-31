Film ‚The Housemaid 2‘ erhält Starttermin für 2027 – Sydney Sweeney kehrt zurück

Sydney Sweeney -Avalon - 2025 - The Housemaid premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 14:00 Uhr

'The Housemaid 2' erhält Starttermin für 2027 – Sydney Sweeney kehrt zurück.

‚The Housemaid’s Secret‘ wird im Jahr 2027 veröffentlicht.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Films ‚The Housemaid‘, in dem Millie Calloway (Sydney Sweeney) in ihrem Lebenslauf lügt, um als Kindermädchen bei dem wohlhabenden Paar Nina (Amanda Seyfried) und Andrew Winchester (Brandon Sklenar) – das gefährliche Geheimnisse hat – zu arbeiten, befindet sich bereits in der Entwicklungsphase und erscheint früher als viele Fans erwartet hätten. Lionsgate hat bekannt gegeben, dass ‚The Housemaid’s Secret‘ am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen wird. Der Film wird zeitgleich mit ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ sowie dem kommenden Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Secret Wars‘ starten. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Regisseur Paul Feig kehrt zurück und arbeitet erneut mit Drehbuchautorin Rebecca Sonnenshine zusammen.

Die Fortsetzung des diesjährigen Thrillers basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autorin Freida McFadden. Sydney Sweeney wird ihre Rolle als Nina in der Fortsetzung wieder aufnehmen. Auch Michele Morrone (Enzo Accardi) ist erneut dabei, während Kirsten Dunst neu zum Cast stößt. Erin Westerman, Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group, erklärte in einer Stellungnahme: „Es ist uns eine Ehre, das nächste Kapitel von ‚The Housemaid‘ mit Kirsten Dunst auf die Leinwand zu bringen. Sie ist eine Ikone. Ihre Karriere steht für außergewöhnliche Bandbreite und Furchtlosigkeit. An der Seite der stets faszinierenden Sydney Sweeney wird sie eine elektrisierende Kraft in einer Welt sein, in der nichts so ist, wie es scheint.“

Regisseur Feig (63) verriet kürzlich, dass die Dreharbeiten zu ‚The Housemaid’s Secret‘ im Herbst beginnen werden, da Cast und Crew „startklar“ seien. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ bei den Oscars am 15. März: „Wir beginnen im Herbst mit den Dreharbeiten. Das Drehbuch ist fertig, wir nehmen nur noch kleine Änderungen vor. Wir sind bereit. Sydney kommt zurück, Michele kommt zurück – und einige neue, sehr spannende Schauspieler stoßen dazu.“

Bereits im Januar 2025 hatte Amanda Seyfried erklärt, dass sie gern einen Cameo-Auftritt in einer möglichen Fortsetzung hätte, die von Sydney Sweeney und Freida McFadden produziert wird. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Niemand hat etwas über Teil zwei gesagt, aber ich garantiere, dass es einen geben wird. Und ich bin mir fast sicher, dass ich einen kleinen Cameo-Auftritt haben werde, weil es in der Geschichte darum geht, dass Syd für eine neue Familie arbeitet. Es passiert so viel, besonders mit Micheles Figur Enzo. Ich möchte unbedingt sehen, wie sie Nina Winchester weiter unter Kontrolle hält – da wäre ich sofort wieder dabei.“