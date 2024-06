Stars Eva Longoria: ‚Desperate Housewives‘ änderte ihr Leben

Bang Showbiz | 21.06.2024

Eva Longorias ‚Desperate Housewives‘-Auftritt hat für sie „alles verändert“.

Die 49-jährige Schauspielerin spielte zwischen 2004 und 2012 die Rolle der Gabrielle Solis in der erfolgreichen TV-Serie und Eva hat zugegeben, dass sie von der Popularität der Serie schockiert war.

Sie sagte in ‚Today with Hoda and Jenna‘: „Es war ein Jahrzehnt meines Lebens und es war die Nr. 1-Show der Welt. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich nach London kam. Ich war noch nie zuvor in London und es gab eine große Menschenmenge vor dem Hotel, und ich dachte: ‚Meine Güte, wer ist hier? Ist Bono hier? Jemand Wichtiges muss hier sein!‘ Und der Fahrer sagte: ‚… Du…‘“ Und ich sagte: ‚Nein, es muss jemand großes sein. Wie eine große Sache!‘ Und er verstand nicht, dass ich es nicht verstand. Die globale Reichweite dieser Show, zu der Zeit, als es noch kein Streaming gab.“ Auf der anderen Seite gab Eva zu, dass sie den Sinn für Mode ihrer Figur bereute. Die brünette Schönheit sagte: „Ich denke: ‚Wessen brillante Idee war es, diese Skinny Jeans mit einem so großen Reißverschluss unterhalb der Hüften zu haben?‘ Sie waren niedrig. Ich meine, niedrig, niedrig, niedrig … niemand vermisst sie, überhaupt nicht.“

Erst kürzlich verriet Eva, dass sie ihren politischen Aktivismus für wichtiger hält als ihre Popularität. Der Hollywood-Star hat sich im Laufe der Jahre offen zu verschiedenen politischen und sozialen Themen geäußert – aber Eva macht sich keine Sorgen, Fans wegen ihrer Ansichten zu verlieren. Sie sagte gegenüber ‚ELLE‘: „Es gibt Dinge, die viel wichtiger sind als Kinokassen und Zuschauer. Frauenrechte sind sehr wichtig. Der Abbau von Menschenrechten, von Gesundheitssystemen, von Bildungssystemen. Das Verbot von Büchern. Das sind sehr gefährliche Dinge, über die gesprochen werden muss, die man sich ansehen, über die abgestimmt und für die man sich einsetzen muss.“