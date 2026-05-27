Stars Eva Longoria hat ihre Kultserie bis heute nicht gesehen

Eva Longoria - Arrivals - amfAR Gala Cannes 2026 Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 09:00 Uhr

Eva Longoria hat ‚Desperate Housewives‘ nie gesehen und nun den überraschenden Grund verraten, warum sie bei einem Neustart nicht mitwirken könnte.

Die 51-jährige Schauspielerin erlangte weltweite Berühmtheit durch ihre Darstellung der Gabrielle Solis in der ABC-Fernsehserie von 2004 bis 2012 – was ihr zwei Screen Actors Guild Awards und eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Doch im Gegensatz zu Millionen von Zuschauern hat sie ihre Darstellung auf dem Bildschirm noch nie gesehen.

Im Podcast ‚Dinner’s On Me‘ mit Jesse Tyler Ferguson sagte sie: „Alle schauen es sich gerade noch einmal an. Neulich war es auf Platz zwei der Streaming-Charts. Ich bekomme ständig Benachrichtigungen wie: ‚Möchtest du ‚Housewives schauen?‘ Und ich sage: ‚Nein, möchte ich nicht. Mir geht es gut. Ich habe es geschafft.'“

Eva Longoria bestätigte außerdem, dass sie Desperate Housewives weder während der ursprünglichen Ausstrahlung noch in den vergangenen Jahren angeschaut habe. Sie spielte an der Seite von Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Nicollette Sheridan, James Denton, Ricardo Antonio Chavira und Jesse Metcalfe in der Erfolgsserie, die 180 Folgen umfasste.

Longoria wird oft nach einer Neuauflage gefragt, betonte jedoch, dass Serienschöpfer Marc Cherry kein Interesse daran habe, die Wisteria Lane wieder zum Leben zu erwecken, da die Charaktere damals „vollständig“ ausgearbeitet worden seien. Sie ergänzte, die häufigste Frage sei inzwischen, ob es ein Reboot geben werde – vor allem wegen der vielen Neuauflagen aktueller Serien. Doch Marc Maron wolle davon offenbar nichts wissen. Ihrer Aussage nach sei Maron der Meinung, dass die Serie bereits vollständig erzählt worden sei, schließlich habe man damals über zehn Jahre hinweg jeweils 24 Folgen pro Staffel produziert und damit das Thema komplett ausgeschöpft.