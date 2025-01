Dank Jeff Bezos Eva Longoria spendet eine Million Dollar an Waldbrandhilfe

Eva Longoria hat eine großzügige Spende angekündigt. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 08:00 Uhr

Schauspielerin Eva Longoria hat angekündigt, mit ihrer Stiftung eine Million Dollar für die Waldbrandhilfe in Los Angeles zu spenden. Das Geld stammt aus einem Preis, den ihr Jeff Bezos vergangenes Jahr verliehen hat.

Eva Longoria (49) will nach den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien helfen. Die Schauspielerin kündigte nun an, mit ihrer Stiftung, der Eva Longoria Foundation, eine Million Dollar für Waldbrandhilfe zu spenden. Das Geld stammt laut "Deadline" aus dem Preisgeld des Courage and Civility Awards von 50 Millionen Dollar, den Longoria vergangenes Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) verliehen bekam.

Die großzügige Spende der Schauspielerin soll an die Waldbrandhilfen der Stiftung Latino Community Foundation des ehemaligen Ministers für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Julian Castro, sowie der California Community Foundation gehen. Beide Gruppen arbeiten mit regionalen Organisationen zusammen, die "tief in die Gemeinschaften verankert sind und ihre Bedürfnisse verstehen".

Im Großraum Los Angeles wüten seit dem 7. Januar mehrere Waldbrände. Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser evakuieren, in den Gegenden Pacific Palisades, Malibu, Pasadena und Altadena wurden Tausende Häuser zerstört und ganze Nachbarschaften brannten nieder. Insgesamt kamen bei den Bränden bisher 24 Menschen ums Leben.

Geld stammt von Jeff Bezos

Eva Longoria hatte im März 2024 den mit 50 Millionen Dollar dotierten Courage and Civility Award von Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos erhalten, den er seit 2021 an Personen verleiht, die Bedeutendes zur Gesellschaft beitragen.

Laut "Deadline" wird Longoria zusätzlich noch diese Woche selbst nach Los Angeles reisen, um dort ehrenamtlich bei der Global Empowerment Mission zu arbeiten und die Anlaufstelle der World Central Kitchen nahe des Eaton Fire zu besuchen. Die Schauspielerin hatte bereits vor wenigen Tagen angekündigt, 50.000 Dollar an eine Organisation zu spenden, die sich für die Helfenden an vorderster Front, Landarbeiter, Tagelöhner und Familien, die besonders von den Bränden betroffen sind, einsetzt.