Stars Eva Longorias Leidenschaft für Frankreich prägte die neueste Staffel ihrer Reiseserie

Eva Longoria - AVALON - Paris - Nov - 2025 - The Global Gift Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 10:30 Uhr

Eva Longorias Leidenschaft für Frankreich prägte die neueste Staffel ihrer Reiseserie.

Die langjährige Verbindung von Eva Longoria zu Frankreich hat die neueste Staffel ihrer Reiseserie geprägt.

In einem neuen Fernsehprojekt, das sich mit der Küche und Kultur des Landes beschäftigt, steht die 51-jährige Schauspielerin und Produzentin im Mittelpunkt. ‚Eva Longoria: Searching for France‘ ist Teil ihrer fortlaufenden ‚Searching for…‘-Reihe, die zuvor Spanien und Mexiko behandelte. Die neue Serie, die auf CNN ausgestrahlt wird, begleitet Eva durch Regionen wie Paris, Bordeaux und Bretagne und beleuchtet die Geschichte und Traditionen der französischen Küche.

Ihre Verbindung zu dem Land reicht bis zu ihrer Ehe mit Tony Parker zurück, mit dem sie während ihrer Beziehung in Frankreich lebte. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte Eva: „Ich war mit einem Franzosen verheiratet, und so habe ich mich durch seine Augen wirklich in Frankreich verliebt, weil er so sehr mit seinem Land verbunden ist. Ich meine, er ist ein echter Patriot.“ Eva beschrieb ihre Verbindung zu dem Land als langjährig und verwies auch auf ihre Arbeit mit L’Oréal sowie ihre häufige Teilnahme am Cannes Film Festival. Sie sagte: „Es war definitiv eine romantische Verbindung zu diesem wunderschönen Land.“

Die Serie konzentriert sich auf Essen, wobei Eva durch das Land reist, um Gerichte und kulinarische Traditionen zu entdecken. Sie probiert eine Vielzahl von Speisen, von Austern und Bouillabaisse bis hin zu Froschschenkel-Mousseline, Boeuf Bourguignon und blauem Hummer, und untersucht dabei, wie Frankreich seinen Ruf als Hochburg der Feinschmeckerküche entwickelt hat. Eva ergänzte: „Ich bin ein absoluter Foodie, ich liebe es zu reisen, und ich liebe Geschichte. Und natürlich habe ich so starke Verbindungen zu Frankreich und spreche fließend Französisch, daher durfte ich auch Frankreich machen.“