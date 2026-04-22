Stars Eva Padberg: Erleichterung nach Schulter-OP

Eva Padberg - January 2012 - red carpet Berlin Fashion Week BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 14:00 Uhr

Das dürfte für Eva Padberg ein echter Lichtblick sein. Nach einer langen Phase mit Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit hat sie sich aus dem Krankenhaus gemeldet und von einem erfolgreichen Eingriff berichtet.

Für Eva Padberg beginnt nach einer langen und schmerzhaften Zeit offenbar ein neuer Abschnitt. Über Instagram meldete sich das Model direkt aus dem Krankenhaus und teilte ein persönliches Update mit ihren Followern. Der Grund: ein kurzer medizinischer Eingriff, der ihr endlich Linderung verschaffen soll.

Monatelang hatte sie unter einer sogenannten Frozen Shoulder gelitten – einer Erkrankung, die mit starken Schmerzen und erheblichen Bewegungseinschränkungen einhergeht. Nun hat sie sich für eine sogenannte Gelenkkapsel-Dilatation entschieden. Dabei handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren, bei dem die verklebte Gelenkkapsel gezielt gedehnt wird, um die Beweglichkeit der Schulter wieder zu verbessern. Der Eingriff selbst dauerte nur rund 15 Minuten, doch für sie markiert er einen wichtigen Wendepunkt.

Trotz der kurzen Dauer der Behandlung steht die eigentliche Herausforderung jetzt erst bevor: In den kommenden Wochen setzt sie auf Physiotherapie und gezielten Muskelaufbau, um ihre Schulter nachhaltig zu stärken und die gewonnene Beweglichkeit zu sichern. Nach einem Jahr voller Einschränkungen und Schmerzen scheint damit endlich ein Ende in Sicht zu sein – und der Weg zurück in einen beweglicheren Alltag ist geebnet.