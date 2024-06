Film Evangeline Lilly: Zieht sie sich von der Schauspielerei zurück?

Evangeline Lilly - Ant-Man and the Wasp Quantumania World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2024, 16:00 Uhr

Evangeline Lilly verkündete, dass sie sich von der Schauspielerei „zurückziehen“ wird.

Die 44-jährige Darstellerin gab in den sozialen Medien ihren Rückzug aus Hollywood bekannt und erklärte, dass sie sich aktuell voller „Freude und Zufriedenheit“ fühlen würde, während sie sich auf das nächste Kapitel in ihrem Leben vorbereitet.

Evangeline, die zuvor unter anderem in den Filmen ‚Tödliches Kommando – The Hurt Locker‘ und ‚Der Hobbit‘ mitwirkte, schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Ich bin heute so voller Freude und Zufriedenheit, während ich meine Vision ausleben kann. Gott sei Dank bin ich so dankbar für meinen Segen. Sich von der offensichtlichen Wahl (Reichtum und Ruhm) zu entfernen, das kann manchmal beängstigend sein, aber wenn man sich seinem Dharma zuwendet, dann wird die Angst durch Erfüllung ersetzt werden. Vielleicht werde ich eines Tages nach Hollywood zurückkehren, aber im Moment gehöre ich hierher. Eine neue Saison hat für mich angefangen und ICH BIN BEREIT … und ICH BIN GLÜCKLICH.” Unterdessen behauptete der Star zuvor, dass die sozialen Medien einen ungesunden Einfluss auf die Filmindustrie haben würden. Die Schauspielerin, die zwischen 2004 und 2010 Kate Austen in der erfolgreichen Dramaserie ‚Lost‘ darstellte, gab zu, dass sie sich durch den Einfluss der sozialen Medien frustriert fühle.