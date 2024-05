"Boden unter den Füßen weggerissen" Ex-Dschungelcamper Twenty4Tim hatte einen Autounfall

Twenty4Tim hat derzeit viel um die Ohren. (eee/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 10:57 Uhr

Schocknachricht von Twenty4Tim: Der Ex-Dschungelcamp-Star hatte einen Autounfall. Auf Instagram teilt der Influencer Fotos von dem Unfallwagen.

Sorge um Twenty4Tim (23): Der Influencer, Sänger und Ex-Dschungelcamper hatte einen Autounfall. Auf Instagram berichtet er seinen Fans und Followern in mehreren Storys von dem Schock-Erlebnis. Er habe sich schon früher melden wollen, doch ihm sei an zwei aufeinanderfolgenden Tagen "gefühlt der Boden unter den Füßen weggerissen" worden, schreibt er.

"Allergische Reaktion, Konzertplanung und heute dann einfach aus dem nichts einen Autounfall gehabt", so Twenty4Tim, dessen bürgerlicher Name Tim Maximilian Kampmann lautet. Es sei so weit "alles okay" und keiner sei verletzt worden. Seine Fans sollen sich keine Sorgen machen.

Fotos vom Unfallauto: "Komplett durchgebrochen"

Er müsse nun alles weitere mit der Versicherung abklären. Dafür habe er auch Fotos gemacht, eins davon teilte er auf Instagram. Darauf ist der Unfallwagen mit Schaden zum Teil sichtbar. "Komplett durchgebrochen", schreibt Twenty4Tim dazu. Abschließend gibt er noch einmal Entwarnung: "Aber wirklich, mir geht es komplett gut. Würde das sonst nicht schreiben." Wo der Unfall war und wie genau es dazu kam, verrät der Influencer nicht.

Neue Musik von Twenty4Tim

Aktuell ist Twenty4Tim vor allem in Sachen Musik wieder fleißig. Im April veröffentlichte er zusammen mit Pop-Titan Dieter Bohlen (70) ein Remake des Modern-Talking-Hits "Cheri, Cheri Lady". Anfang des Jahres nahm er an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und belegte Platz drei. Noch während der Dreharbeiten kam seine vierte Single "I Don't Care" heraus, die es an die Spitze der Hitparade schaffte.