Musik Ex-Fifth Harmony-Star Normani kündigt Live-Auftritte an

Normani - ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2024, 11:37 Uhr

Die US-Sängerin wünscht sich eine Rückkehr auf die große Bühne.

Normani will so bald wie möglich wieder live auftreten.

Die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin hat letzte Woche ihr mit Spannung erwartetes Solo-Debütalbum ‚Dopamine‘ veröffentlicht. Nach all der Zeit im Studio sehnt sie sich nach der Gelegenheit, wieder auf der Bühne zu stehen.

„Das ist der Ort, an dem ich am meisten aufblühe“, verrät sie gegenüber dem ‚Vogue‘-Magazin. „Ich weiß, dass jeder einen Lieblingsteil des Prozesses hat, und ich liebe es einfach, in irgendeiner Form aufzutreten, sei es in Musikvideos oder bei Award-Shows. Ich habe das Gefühl, dass ich auch das schon so lange nicht mehr gemacht habe, also bin ich wirklich gespannt auf diese Rolle – ich brauche sie.“ Die 28-Jährige fügt hinzu: „Es gibt so viel, was ich tun möchte und meine Fans inspirieren mich auch so sehr, also bin ich neugierig, was ihre Favoriten sind.“

Normani bevorzugt es, keine Kritiken oder Meinungen über ihre Platte zu lesen. „Ich weiß wirklich nicht, was die Leute sagen, ganz ehrlich“, gesteht sie. „Ich habe mir gesagt, dass ich es mir selbst schuldig bin, mich nicht so sehr davon vereinnahmen zu lassen oder zuzulassen, dass der Lärm diesen Tag für mich überschattet. Ich höre von meiner Familie, meinen Freunden und allen anderen viel Positives, und das freut mich wirklich sehr. Aber ja, ich bin einfach in meinem Moment der Stille und versuche mein Bestes, um präsent und dankbar dafür zu sein, wo ich jetzt bin und wie weit ich persönlich gekommen bin.“