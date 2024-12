Sie war sicher, dass es ein Junge wird Ex-„GNTM“-Model Romina Palm: Baby-Geschlecht enthüllt

Christian Wolf und Romina Palm werden Eltern eines Mädchens. (rho/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 21:15 Uhr

Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Romina Palm und Fitness-Influencer Christian Wolf erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt wissen endlich beide, was es wird.

Mit einem Ultraschallbild verrät die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Romina Palm (25) das Geschlecht ihres ersten Kindes: "Our Girl" (auf Deutsch: "Unser Mädchen") ist über dem verschwommenen Bild des Fötus in ihrer Handschrift zu lesen. Via Instagram verkündeten sie und Abnehm-Unternehmer Christian Wolf (29) auf ihren jeweiligen Accounts am 4. Dezember, dass sie eine Tochter erwarten.

Die Nachricht verpackt das Paar in einer Reihe von privaten Schnappschüssen wie einem Ausschnitt aus der intimen Gender-Reveal-Party, die der Fitness-Influencer allein für seine Partnerin ausrichtete. Er überreichte ihr einen Donut, dessen rosa Füllung offenbarte, dass sie ein Mädchen erwartet. Er kannte das Geschlecht bereits und versuchte im Vorfeld, die schwangere Blondine zu verunsichern. Denn für Palm stand bereits fest: Es wird ein Junge.

Weil sich das Model sehr sicher war, soll sie sogar mit ihrem Lebensgefährten gewettet haben. Der Einsatz: Der Gewinner darf den Namen des Kindes aussuchen. Augenscheinlich verwettete die Viertplatzierte der "GNTM"-Staffel 2021 noch mehr, denn Wolf kommentiert den aktuellen Social-Media-Beitrag mit: "Ich habe nun 1 Tochter, 20 Wünsche offen und 5 weitere Babynamen, die ich vergeben und entscheiden darf."

Papa trotz Unfruchtbarkeit

"Für uns kam die Nachricht extrem überraschend", verriet sie im Gespräch mit "Gala" vor Kurzem. "Natürlich sind wir erst einmal davon ausgegangen, dass es ohne künstliche Befruchtung nicht möglich sein wird. Da hat der Storch uns schneller besucht als erwartet!" Denn der 29-jährige Ernährungscoach galt als unfruchtbar. Mit seiner Ex-Freundin, Sport-Influencerin Antonia Elena (31), bekam er dank der Hilfe einer Kinderwunschklinik den gemeinsamen Sohn Noah im März 2024. Noch während der Schwangerschaft trennte sich das Paar.

Für Romina Palm ist es das erste Kind. Das Paar ist seit Sommer 2023 liiert.