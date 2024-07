Musik Faithless: Ankündigung ihres achten Studioalbums

Bang Showbiz | 12.07.2024, 18:00 Uhr

Die Band hat ihr achtes Studioalbum angekündigt.

Faithless haben ihr achtes Studioalbum ‚Champion Sound‘ angekündigt.

Nachdem die Musiker im vergangenen Monat mit einem Headliner-Set in der The Glade Area beim Glastonbury-Musikfestival begeisterten, das zu ihren ersten Live-Shows seit acht Jahren gehörte, und seit dem Verlust des Leadsängers Maxi Jazz im Jahr 2022, sind Sister Bliss und Rollo mit dem House-Song ‚Find A Way‘ in Kollaboration mit dem Dichter Suli Breaks zurückgekehrt.

Es ist die erste Musik der Band seit ‚All Blessed‘ von 2020. Bei der Ankündigung ihrer Comeback-Konzerte im April sagten die ‚Insomnia‘-Künstler: „Wie viele von euch bemerkten, sind wir zurück … Einige Shows wurden bereits angekündigt, aber wir konnten den Sommer nicht ohne eine kleine persönliche Notiz starten. Maxi ist vor etwas mehr als einem Jahr gestorben und natürlich vermissen wir ihn jeden Tag. Vielen Dank an alle für eure freundlichen Worte der Unterstützung im letzten Jahr. Es hat mir echt, echt viel bedeutet.” In einem Interview gegenüber ‚The Guardian‘ vor Glastonbury sagte DJ Sister Bliss über den tragischen Verlust des Frontmanns, der im Alter von 65 Jahren friedlich im Schlaf verstarb, nachdem er gegen eine unbekannte Krankheit gekämpft hatte: „Eigentlich denke ich immer, dass Maxi gleich zur Tür hereinkommt. Ich wünschte, er wäre hier, aber sein Geist wird die ganze Show leiten.“