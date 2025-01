"Historischer Tabubruch" „Fall der Brandmauer“: Unzählige Stars unterzeichnen offenen Brief

Nur zwei der Unterzeichnenden: Jella Haase und Daniel Brühl. (wue/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 17:29 Uhr

Hunderte deutsche Stars stellen sich gegen eine Verschärfung der Migrationspolitik nach Wunsch von Union und AfD. In einem offenen Brief prangern sie einen "historischen Tabubruch" an.

Nach dem Gemeinschaftsvotum von Union und AfD unter der Regie von Friedrich Merz (69) zur Verschärfung der Migrationspolitik zeigen unzählige deutsche Promis Haltung.

"Zum Fall der Brandmauer – gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD", heißt es in einem offenen Brief an Merz sowie Abgeordnete von Union, FDP und BSW. Sie drohten, "die ohnehin bröckelnde Brandmauer gänzlich einzureißen, indem sie für ihre Pläne zur Sicherheits- und Migrationspolitik die Zustimmung der AfD und eine faktische Zusammenarbeit mit dieser in weiten Teilen rechtsextremen Partei" in Kauf nehmen. "Dieser Pakt mit der AfD bedeutet einen historischen Tabubruch."

Der Brief wurde auf der Internetseite der deutschen "Vogue" in Gänze veröffentlicht. Vor einer am Freitag anstehenden Abstimmung über einen Gesetzentwurf der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik im Parlament fordern die Unterzeichnenden "die Abgeordneten von Union, FDP und BSW auf, von ihren verfassungswidrigen Plänen und jeglicher Art der gemeinsamen Sache mit der AfD umgehend Abstand zu nehmen. Stimmen Sie gegen den Entwurf oder bleiben Sie der Abstimmung fern."

"Müssen wir die Brandmauer sein"

Die Initiatoren sind die Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron (31) und ihr Kollege Jonathan Berlin (31). "Wenn die Brandmauer fallen gelassen wird, müssen wir die Brandmauer sein", werden die beiden unter anderem zitiert. "In dieser so dramatischen Situation, die viele lähmt, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass nach wie vor jede:r von uns einen essenziellen Teil beitragen kann, um unsere Demokratie gegen faschistische Kräfte zu verteidigen."

Der offene Brief wurde von unzähligen Kulturschaffenden unterzeichnet – darunter viele große Namen aus der deutschen Unterhaltungsbranche. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler wie Jasna Fritzi Bauer (35), Jella Haase (32), Daniel Brühl (46), Annette Frier (51), Bjarne Mädel (56) und Jürgen Vogel (56). Ebenso schließen sich Moderatorinnen und Moderatoren wie Joko Winterscheidt (46), Klaas Heufer-Umlauf (41) und Ruth Moschner (48) sowie Musiker wie Sabrina Setlur (51), Ski Aggu (27) und Bela B (62) an. Ihnen folgen zahlreiche weitere Namen.