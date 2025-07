Musik Fall Out Boy-Gitarrist Joe Trohman: Bandpause für den Rest des Jahres wegen Handoperation

Joe Trohman - London Stadium 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker wird sich für den Rest des Jahres eine Pause von der Band nehmen, um sich einer Handoperation zu unterziehen.

Fall Out Boy-Gitarrist Joe Trohman wird sich für den Rest des Jahres eine Pause von der Band nehmen, um sich einer Handoperation zu unterziehen.

Der 40-jährige Musiker kämpft aktuell mit anhaltenden Problemen seiner rechten Hand und muss sich bald einer Operation unterziehen, um bleibende Schäden zu vermeiden.

Der Künstler schrieb auf seinem Account auf Instagram: „Hallo zusammen. Nach Jahren mit anhaltenden Problemen an meiner rechten Hand ist mir klar geworden, dass ich eine Operation brauche, um bleibende Schäden zu vermeiden. Leider bedeutet das, dass ich für den Rest des Jahres eine Bandpause einlegen muss.“ Joe betonte jedoch auch, dass die Hitmacher von ‚Sugar‘ und ‚We’re Going Down‘ weiterhin alle geplanten Konzerte geben werden. Der Star versicherte seinen Fans, dass er auf dem Weg der vollständigen Genesung sei. Joe fügte hinzu: „Der Lichtblick ist, dass ich auf dem Weg zu einer vollständigen Genesung bin. Die Band wird weiterhin alle geplanten Konzerte spielen.“ Joe dankte außerdem den Fall Out Boy-Fans für ihre Liebe und Unterstützung und sagte: „Ich freue mich darauf, wieder gesund zu werden, damit ich wieder mit den Jungs auf Tournee gehen kann. Vielen Dank für die Liebe und Unterstützung. Joe.“