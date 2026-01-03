Stars Familie von Tommy Lee Jones bricht nach dem Tod seiner Tochter ihr Schweigen

Tommy Lee Jones - December 2016 - Avalon - Just Getting Started Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2026, 17:34 Uhr

Die Familie von Tommy Lee Jones hat nach dem Tod seiner Tochter eine Erklärung veröffentlicht.

Victoria Jones (34) wurde am Neujahrstag tot in einem Hotelzimmer in San Francisco aufgefunden. Ihre Familie bedankte sich für die „freundlichen Worte, Gedanken und Gebete“. In einer Stellungnahme gegenüber ‚Us Weekly‘ hieß es: „Wir danken für all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schweren Zeit.“

Tommy Lee Jones (79) hatte Victoria und ihren Bruder Austin Jones (43) mit seiner Ex-Frau Kimberlea Cloughley. Victoria wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags im Fairmont San Francisco tot aufgefunden, nachdem die Feuerwehr von San Francisco wegen „eines gemeldeten medizinischen Notfalls“ alarmiert worden war. Die Feuerwehr erklärte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Nach dem Eintreffen führten die Rettungskräfte der Feuerwehr eine Untersuchung durch. Die Person wurde für tot erklärt. Das San Francisco Police Department sowie die Gerichtsmedizin wurden zum Einsatzort gerufen. Der Tatort wurde an die Polizei und die Gerichtsmedizin von San Francisco übergeben.“

Ein Notruf an die 911-Leitstelle ergab, dass die Polizei von San Francisco wegen eines „Code 3 wegen einer Überdosis“ alarmiert worden war. Der Sender ‚NBC Bay Area‘ berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen mit „direkter Kenntnis der Ermittlungen“, Victoria sei „früh am Donnerstagmorgen in einem Hotelflur gefunden worden“. Victoria hatte bereits in jungen Jahren in einigen Filmen ihres Vaters mitgewirkt, darunter ‚Men in Black II‘ (2002) sowie ‚The Three Burials of Melquiades Estrada‘ aus dem Jahr 2005, bei dem Tommy Lee Jones auch Regie führte.