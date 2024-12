In London Fashion Awards: Rihanna und A$AP Rocky ziehen alle Blicke auf sich

Rihanna und A$AP Rocky in London. (jom/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 22:45 Uhr

Rihanna und A$AP Rocky haben am Montag die British Fashion Awards in London beehrt. Vor allem der Look der Sängerin zog dabei alle Blicke auf sich.

Rihanna (36) ist auf roten Teppichen für ihre Fashion-Statements bekannt. Die Sängerin nutzte auch am Montag (2. Dezember) die Gelegenheit, um sich in Sachen Styling von anderen abzuheben. Bei den British Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall zeigte sie sich neben Partner A$AP Rocky (36) in einem plüschigen Outfit.

Accessoires sind ein Hingucker

Die 36-Jährige trug einen türkisfarbenen flauschigen Statement-Hut und einen hellblauen Wickel-Pelzmantel. Ihr Dekolleté betonte Rihanna darunter mit einem schwarzen Bustieroberteil. Zudem war unter dem Mantel ein paillettenbesetzter, durchsichtiger Rock zu erkennen, den Rihanna auch in Schwarz wählte, ebenso wie ihre langen Lederhandschuhe, ihre Strumpfhose und ihre spitzen Riemchen-Heels. Den Look komplettierte sie mit Silberschmuck, zu dem eine große Halskette gehörte. Ihr Partner erschien in einem weiten, marineblauen Anzug mit roter Krawatte. A$AP Rocky ist bei den British Fashion Awards ein Preisträger, er wird mit dem Cultural Innovator Award ausgezeichnet.

Der Preis soll führende Innovatoren in der Unterhaltungsbranche auszeichnen, "die im Laufe des Jahres virale Modemomente geschaffen haben, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Modeindustrie und die breitere Kultur hatten", heißt es in der Erklärung des British Fashion Council. "Rocky gilt als Mode-Ikone und hat an vielen hochkarätigen Werbekampagnen mitgewirkt. Im Juni 2024 gab Rocky sein Debüt auf der Pariser Fashion Week mit seiner mit Spannung erwarteten Show 'A$AP Rocky: American Sabotage'."

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky sind im Mai 2022 Eltern ihres Sohnes RZA geworden. Im August 2023 folgte der zweite Sohn des Paares, Riot Rose. In einem Interview mit "Billboard" berichtete Rocky, wie die beiden Stars ihr Familienleben und ihre Karrieren unter einen Hut bringen. Demnach laufe die Beziehung "großartig". So schwärmte der Rapper: "Ich glaube nicht, dass es eine perfektere Person gibt, denn wenn die Zeitpläne hektisch sind, hat sie großes Verständnis dafür. Und wenn wir frei haben, verbringen wir die meiste Zeit miteinander. Es geht nur um Verständnis und Kompatibilität."