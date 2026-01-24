Stars Fat Tony: Nicola Peltz und ihre Familie verließen den Raum

Bang Showbiz | 24.01.2026

Nicola Peltz und ihre Familie „verließen den Raum“, nachdem Victoria Beckham einen „unangemessenen“ Tanz mit ihrem Sohn Brooklyn aufgeführt hatte, so der Hochzeits-DJ Fat Tony.

Der 26-jährige Star beschuldigte seine Mutter Anfang dieser Woche in einem explosiven Instagram-Post, seinen ersten Tanz mit Nicola (31) bei ihrer Hochzeit 2022 an sich gerissen zu haben. Fat Tony – der bei der Feier auflegte – enthüllte, dass die Braut nach dem Tanz zu einem Liebeslied, das vom Sänger Marc Anthony performt wurde, weinend aus dem Raum geflohen sei und von ihrer Familie verfolgt wurde. Der DJ sagte der ‚Daily Mail‘: „Das Timing war für mich unpassend. Es sollte der Moment von Braut und Bräutigam sein. Es geschah im Eifer des Gefechts. Brooklyn ging direkt nach dem Tanz. Nicola verließ den Raum, und danach ging er ihr hinterher. Nicolas Familie ging ebenfalls, sie folgten ihrer Tochter. Marc Anthony ist ein lateinamerikanischer Sänger. Es war ein Liebeslied.“ Auf die Frage, ob Brooklyn seine Hände an den Hüften seiner Mutter hatte, sagte Fat Tony: „Nun ja. Es war ein langsamer Tanz, kein Samba oder so etwas. Victoria hatte ihre Arme um seinen Hals gelegt.“

Brooklyn gab in seinem dramatischen Instagram-Post am Montag (19. Januar) bekannt, dass er sich weder mit Victoria noch mit seinem Vater David Beckham versöhnen wolle. Fat Tony ist über den Zerfall dieser Beziehungen traurig. Er sagte: „Brooklyn ist ein Freund von mir. Die ganze Situation ist einfach schrecklich, so öffentlich ausgetragen. Familien sind Familien, ich weiß nicht, was das Ganze ausgelöst hat. Irgendwann sagt vielleicht jemand etwas öffentlich.“