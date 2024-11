Musik Fatboy Slim: Er wird immer Musik machen

Bang Showbiz | 04.11.2024, 16:00 Uhr

Fatboy Slim verkündete, dass er nicht die Absicht habe, in Rente zu gehen.

Der 61-jährige DJ wird in den kommenden Monaten in Australien, Indonesien, Mexiko und Las Vegas auftreten und sagte, dass er weiterhin dieselbe Leidenschaft für die Musik habe wie als Teenager.

Fatboy, der mit bürgerlichem Namen Norman Cook heißt, erklärte gegenüber der ,Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ,The Sun‘: „Ich werde weitermachen, bis ich umfalle. Ich liebe meinen Job wirklich so sehr. Ich habe immer noch eine Leidenschaft dafür – ich bin immer noch genauso getrieben wie auch damals, als ich mit 15 angefangen habe, DJ zu sein. Ich habe die Liebe zum Plattenmachen verloren, aber ich liebe die DJ-Seite daran. Runterkommen und damit aufzuhören ist keine Option. Ich wagte einen Blick auf die Rente und das war der Abgrund von Golf und endlosen Mittagessen für mich.“ Der ,Right Here, Right Now‘-Künstler dankte zudem seiner Ex-Frau, der BBC Radio 2-Moderatorin Zoe Ball, dafür, dass sie ihn auf dem Boden gehalten hat, als er in den 1990er Jahren berühmt wurde. Fatboy fügte hinzu: „Ich hatte zu viel Spaß, um an den nächsten Tag oder an das nächste Ding zu denken. Es war, als ob man auf einer großen Welle steht und oben bleiben muss. Zoe hat mir dabei geholfen, weil sie diesen Grad an Ruhm schon kannte und sie ist eine sehr nette, rücksichtsvolle Person und sie hatte einfach diese Art, mein Ego kontrollieren zu können. Sie hat mich durch die schwierigeren Teile gebracht. Wir konnten miteinander darüber reden, als wir ins gleiche Rampenlicht gerückt wurden.“