Film Felicity Jones: Diese Sache will sie nie auf der Leinwand tun

Felicity Jones attends the BFI London Film Festival Luminous Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 09:00 Uhr

Singen zählt nicht zu ihren Stärken: Die Schauspielerin schließt die Möglichkeit aus, vor der Kamera zu singen.

Felicity Jones will nie für ein Musical vor der Kamera stehen.

Die britische Schauspielerin hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Namen in Hollywood entwickelt. Für ihre Rolle in ‚Der Brutalist‘ wurde sie sogar für einen Oscar nominiert. Die 41-Jährige kündigt jedoch an, dass sie auf der Leinwand nie singen wird, nachdem sie als Teenager einen „katastrophalen“ Auftritt in einem Musical hatte.

Im ‚Table Manners‘-Podcast erzählt sie im Gespräch mit Jessie und Lennie Ware: „Ich habe in letzter Zeit kein Karaoke gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich immer zum Karaoke gegangen bin. Ich schätze, so ist das in den Zwanzigern, oder? Ich bin keine große Sängerin. Ich habe ein katastrophales Musical aufgeführt, als ich mein Abitur gemacht habe.“

Die ‚Rogue One: A Star Wars Story‘-Darstellerin gesteht, dass man sie für das Stück nicht hätte besetzen sollen. „Ich kann den Takt nicht halten“, räumt sie. Außerdem erinnert sich die brünette Schönheit daran, dass sie bei der Aufführung schreckliches Lampenfieber hatte.

„Ich sang diese Songs und gab mein Bestes und dann schaute ich ins Publikum schauen und in ihre Gesichter. Also überlasse ich das Singen denjenigen, die besser sind“, offenbart Felicity. Noch heute werde ihr beim Gedanken an die Musical-Aufführung übel. „Ich habe immer wieder zum Pianisten hinübergeschaut und er hat mich so angeschaut wie: ‚Was macht sie da?‘ Es war so furchtbar! Es schüttelt mich buchstäblich, wenn ich nur daran denke.“