Stars Felicity Jones: Sie spielt in Formel 1-Serie mit

Los Angeles Premiere of A24's "The Brutalist - Felicity Jones - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 16:00 Uhr

Felicity Jones wird die Hauptrolle spielen und die ausführende Produzentin der ersten offiziellen Serie sein, die auf der Formel 1 basiert.

Die 41-jährige Schauspielerin, die sich gerade eine Golden-Globes-Nominierung als beste Nebendarstellerin für ihre Darstellung der Erzsébet Tóth in ‚The Brutalist‘ gesichert hat, ist bereit, das Drama ‚One‘ von Amazon MGM Studios für Prime Video zu leiten.

Laut ‚Variety‘ geht es in der Serie um ein scheiterndes F1-Rennteam. Das Format befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und wurde noch nicht „bestellt“. Mark Fergus und Hawk Ostby – die hinter dem Oscar-nominierten dystopischen Thriller ‚Children of Men‘ von 2006 standen – werden das Drehbuch schreiben und als ausführende Produzenten fungieren. Felicity wird zusammen mit ihrem Bruder Alexander Jones unter dem Banner von Piecrust Pictures als ausführende Produzentin fungieren.

Die Formel 1 ist bei neuen Generationen von Fans immer beliebter geworden, die sich in die Rennen der Welt verlieben. Vor allem dank der Netflix-Dokuserie ‚Formula 1: Drive to Survive‘, die 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, und der großen Fangemeinde von Rennchampions wie Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc und Max Verstappen. Darüber hinaus wird Brad Pitt (61) im kommenden Juni in dem Sport-Action-Drama ‚F1‘ mitspielen. In dem Film unter der Regie von Joseph Kosinski verkörpert der Hollywood-Star und F1-Fanatiker den pensionierten Rennfahrer Sonny Hayes, der nach einem schrecklichen Sturz gezwungen ist, in anderen Disziplinen zu fahren und am Ende Joshua Pearce (Damson Idris) für das Apex Grand Prix-Team betreut. Netflix hat außerdem satte 170 Millionen US-Dollar für die brasilianische Miniserie ‚Senna‘ ausgegeben, die auf dem Leben des Rennfahrers Ayrton Senna, gespielt von Gabriel Leone, basiert.