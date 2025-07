Stars Felix Baumgartner ist tot: Ex-Freundinnen trauern um den Extremsportler

Felix Baumgartner - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 14:00 Uhr

Der tragische Tod des Extremsportlers ruft große Bestürzung hervor - auch bei seinen Ex-Partnerinnen.

Nach dem Tod von Felix Baumgartner nehmen seine Ex-Partnerinnen Abschied.

Der österreichische Extremsportler war am Donnerstag (17. Juli) bei einem Paragliding-Unfall in Italien ums Leben gekommen. Während des Flugs soll er die Kontrolle über das Fluggerät verloren haben und stürzte auf die Poolanlage einer Unterkunft in Porto Sant’Elpidio an der Adriaküste. Die Fans zeigten sich fassungslos über den tragischen Tod des 56-Jährigen.

Auch seine Ex-Freundin Gitta Saxx meldete sich mit einem emotionalen Tribut zu Wort. 2007 war sie ein Jahr lang mit Baumgartner liiert gewesen. In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige DJane ein Schwarz-Weiß-Foto des Österreichers und schrieb: „Du hast gemacht, was dich schon als kleiner Junge glücklich gemacht hat: Ganz nach oben kraxeln, jeden Baum und jede Mauer hoch, hat mir deine Mama damals erzählt. Du wolltest schon immer fliegen, frei sein, ohne Limits leben!“

Baumgartner habe das Risiko geliebt und das Leben feiern wollen. „Du warst wie ein Lausbub, ein Rebell, aber dann auch wieder glasklar und konntest um die Ecke sehen, hellwach, schlau und mutiger als alle anderen“, fügte Saxx hinzu. Ihren Beitrag schloss sie mit den Worten: „Ach Felix, jetzt bist du ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette.“

Auch seine frühere Partnerin Nicole Öttl trauerte öffentlich um Felix Baumgartner. Mit der ehemaligen Kunstturnerin und Miss Niederösterreich war er vier Jahre lang zusammen. Öttl verzichtete bei ihrem Tribut auf Worte und teilte stattdessen eine Kerze vor schwarzem Hintergrund. Dazu lief ein emotionaler Song von Sido und Mark Forster.

Baumgartners große Liebe Mihaela Schwartzenberg, mit der er in den letzten elf Jahren durchs Leben ging, hat sich bislang nicht öffentlich zu dem tragischen Verlust geäußert. Wenige Stunden vor seinem Tod hatte der Extremsportler noch eine süße Liebeserklärung an die Rumänin im Netz gepostet.