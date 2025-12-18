Stars Felix von Jascheroff: Deshalb wollte er eine Hochzeit ‚ohne großes Tamtam‘

Felix von Jascheroff at Berlin Press Ball Jan 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 14:00 Uhr

Der GZSZ-Darsteller verrät Details zu seiner Hochzeit, die bewusst im kleinen Kreise stattfand.

Felix von Jascheroff spricht erstmals über seine Hochzeit.

Der GZSZ-Star und seine Partnerin Alexandra-Sophie Winterberg wagten kürzlich den Schritt vor den Traualtar. Am 12. Dezember teilte das frisch vermählte Paar ein Foto, auf dem es Händchen haltend und mit Brautstrauß zu sehen war. In der Bildunterschrift stand: „Endlich Mr. und Mrs.“

Nun hat RTL zwei weitere Hochzeitsfotos der Turteltauben veröffentlicht. Darauf strahlen Felix von Jascheroff und seine Alexandra-Sophie um die Wette. „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kurz vor Weihnachten und im kleinen Kreis zu heiraten“, verriet der Schauspieler gegenüber dem Sender. Dem Paar sei es wichtig gewesen, „diesen besonderen Moment mit den Menschen zu teilen, die uns wirklich am Herzen liegen.“ Die intime Trauung sei „ohne großes Tamtam, dafür mit ganz viel Nähe, Ruhe und Liebe“ abgelaufen.

Damit haben Felix und Alexandra-Sophie ganz nach ihren eigenen Vorstellungen geheiratet. „Gerade in der oft so hektischen Vorweihnachtszeit war diese intime Hochzeit etwas unglaublich Erdendes und Emotionales“, berichtete der 43-Jährige. Nun können die beiden ihr frisches Eheglück genießen. „Es fühlt sich einfach richtig an – und wir sind sehr, sehr glücklich“, schwärmte Felix.

Doch es gibt noch mehr schöne Neuigkeiten: Der Serienstar und die Fitness-Influencerin wollen sich 2026 erneut das Jawort geben – dann mit einer großen Hochzeitssause. „Im neuen Jahr feiern wir dann noch einmal ganz groß mit all unseren Freunden und einer freien Trauung“, kündigte der TV-Liebling an.