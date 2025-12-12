Stars Felix von Jascheroff hat geheiratet

Felix von Jascheroff at Berlin Press Ball Jan 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 14:00 Uhr

Felix von Jascheroff ist verheiratet.

Der langjährige ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Darsteller und seine Partnerin Alexandra Sophie Winterberg haben sich das Ja-Wort gegeben – bestätigt durch ein Foto, das beide auf Instagram veröffentlichten.

Schon Ende Dezember 2023 hatte der Schauspieler seine Partnerin überrascht: Kurz vor seiner Abreise ins australische Dschungelcamp machte Jascheroff (43) ihr in einer winterlichen Kulisse einen stimmungsvollen Heiratsantrag. Auf Social Media zeigte Winterberg damals stolz ihren Verlobungsring und teilte ihre Freude über den neuen gemeinsamen Lebensabschnitt.

Im September dieses Jahres kündigte das Paar an, dass die Hochzeit bald stattfinden werde. Nun haben die beiden ihren großen Tag gefeiert. Auf einem gemeinsamen Bild, das am 12. Dezember online ging, sind Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie Winterberg Händchen haltend mit Brautstrauß zu sehen – dazu schreibt der Schauspieler: „Finally Mr Mrs“.

Freunde, Kolleg:innen und zahlreiche Fans reagierten begeistert und überhäuften das frisch verheiratete Paar mit Glückwünschen und herzlichen Kommentaren. Es ist bereits Jascheroffs dritte Ehe.