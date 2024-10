"Macht euch keine Sorgen" Festivalabsage: Cardi B spricht von einem „medizinischen Notfall“

Cardi B hat ihre Performance auf einem Festival abgesagt. Als Grund nannte sie einen "medizinischen Notfall", von dem sie sich erholen müsse. Ihren Fans versprach sie, bald zurück zu sein.

Cardi B (32) hat ihren Auftritt auf dem ONE Music Fest nach einem "medizinischen Notfall" abgesagt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) erklärte die Rapperin am Mittwoch (23. Oktober): "Ich bin so traurig, diese Nachricht zu überbringen, aber ich war die letzten Tage im Krankenhaus, um mich von einem medizinischen Notfall zu erholen, und ich werde nicht in der Lage sein, beim ONE Music Fest aufzutreten." Cardi B war als Headlinerin für das Festival in Atlanta, Georgia eingeplant und hätte am Samstag, den 26. Oktober, auftreten sollen.

Thank you guys for understanding… I will see you soon 🫶🏽 pic.twitter.com/FoIFNo9r2s — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2024

"Es bricht mir das Herz, dass ich meine Fans an diesem Wochenende nicht sehen werde, und ich wünschte wirklich, ich könnte dabei sein", führte sie aus. Cardi B versprach ihrer "Bardi Gang", bald gesund zurück zu sein. "Macht euch keine Sorgen. Liebe euch alle", ergänzte sie. Weitere Details zum Grund ihres Ausfalls gab sie nicht bekannt.

Cardi B hatte "verrückten Unfall" während der Schwangerschaft

Zuletzt begrüßte Cardi B am 7. September ihr drittes gemeinsames Kind mit ihrem Noch-Ehemann Offset (32). Die Musikerin brachte ihre zweite Tochter zur Welt. Etwa sechs Wochen zuvor hatte sie nach rund sieben Jahre Ehe die Scheidung eingereicht. Einen Tag später machte sie ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich.

Diese verlief nicht ohne Zwischenfall: Ihren Fans berichtete sie auf X Spaces von einem "verdammten verrückten Unfall", der ihre Schwangerschaft gefährdet und sie kurzzeitig gelähmt habe. Sie soll weiter erzählt haben, eine Treppe heruntergefallen zu sein und sich dabei einen Bänderriss im Becken zugezogen zu haben. Wie unter anderem "USA Today Entertainment" berichtete, habe sie sich zwei Tage lang nicht bewegen können.

Zur Geburt ihrer Tochter teilte sie eine Bilderreihe auf Instagram, in der sie im Krankenhausbett mit ihrem Baby zu sehen war. "Das hübscheste kleine Ding", betitelte Cardi B das Foto. Auch Offset und ihre Tochter Kulture (6) hielten auf weiteren Schnappschüssen ihren jüngsten Zuwachs. Sohn Wave (3) war ebenfalls im Krankenhaus dabei.