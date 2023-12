Für den perfekten Look Festliche Frisuren: Die schönsten Haarstyling-Ideen für Weihnachten

Dieses Jahr sind schlichte, minimalistische Frisuren die absoluten Hingucker in Kombination zu eleganten Outfits am Weihnachtsfest. (the/spot)

SpotOn News | 22.12.2023, 21:00 Uhr

Zum perfekten Weihnachtsoutfit gehört natürlich auch eine perfekt sitzende Frisur: Diese drei Hairstyling-Inspirationen sorgen für festlichen Glamour im Haar.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und damit die Gelegenheit, sich in Schale zu werfen und neue Frisuren auszuprobieren. Neben dem perfekten Outfit zum Fest spielt das Hairstyling beim perfekten Weihnachtslook eine entscheidende Rolle, um sich in festlich-schickem Glanz zu präsentieren. Hier kommen drei bezaubernde Frisur-Ideen für ein wunderschönes Weihnachtsfest mit perfekt sitzendem Haar.

Video News

Ein Weihnachtsklassiker: Der zeitlose Chignon

Der Chignon ist eine klassische Frisur, die dem Weihnachtslook einen wunderbaren Hauch von Eleganz verleiht. Perfekt für festliche Anlässe wie Weihnachten ist der Chignon eine vielseitige Option für unterschiedliche Haarlängen.

Für das Styling beginnt man am besten damit, das Haar zu einem tiefen Pferdeschwanz zu binden. Dieser wird leicht toupiert, um etwas mehr Volumen in den Chignon zu bekommen. Anschließend wird der Zopf um das Haargummi gewickelt und mit Haarnadeln befestigt. Wer möchte kann einige Strähnen aus der Frisur lösen, um etwas aufzulockern.

Romantisch-verspielt: Ein femininer Zopf mit Haarschleife

Zu einem eher romantisch-verspielten Outfit wie zum Beispiel einem Samtkleid oder einer Schluppen-Bluse passt diese feminine Frisur: ein locker geflochtener Zopf verziert mit einer eleganten Haarschleife. Diese Frisur eignet sich eher für mittellange bis lange Haare:

Die Haare auf eine Seite des Nackens nehmen und zu einem lockeren Zopf flechten, der ungezwungen über die Schulter fällt. Am Ende des Zopfes wird eine Haarschleife befestigt, die innerhalb des kompletten Looks als süßer Eyecatcher fungiert.

Ganz natürlich zum Weihnachtsfest: Offene Haare in schönen Wellen

Was ebenfalls hervorragend zum festlichen Ambiente von Weihnachten passt, sind offene Haare, die in sanft geschwungenen Wellen über die Schultern fallen. Kreiert werden können die sanften Wellen am besten mit einem Lockenstab oder Lockenwicklern.

Wer möchte, kann den Look optimieren oder an sein weihnachtliches Outfit anpassen, indem eine Seite des Haares mit einer glamourösen Haarspange oder einem anderen Haaraccessoire zurückgesteckt wird.