SpotOn News | 10.12.2024, 01:15 Uhr

Welche Filme und Serien waren 2024 besonders angesagt? Google zeigt in seinem Jahresrückblick 2024, welche Produktionen von "Maxton Hall" über "Dune: Part Two" bis "Saltburn" für besonderes Suchinteresse gesorgt haben.

Wie wichtig Streaming für die Unterhaltungsbranche in den vergangenen Jahren geworden ist, zeigt eine aktuelle Auswertung von Google. Im Jahresrückblick 2024 sind nicht nur bei den Serien Streaming-Highlights vertreten, auch wenn das klassische Blockbuster-Kino gut wegkommt. Das sind die Serien und Filme, die in diesem Jahr im Trend lagen.

"Saltburn" läuft allen anderen Filmen den Rang ab

Der in Deutschland beim Streamingdienst Prime Video von Amazon gestartete "Saltburn" von Emerald Fennell (39) sorgte nicht nur dank der Leistung von Hauptdarsteller Barry Keoghan (32) für allerhand Diskussion. Der düster-komödiantische Thriller führt auch die Liste der Filme an, bei denen im Vergleich zum Vorjahr das Suchinteresse der Nutzerinnen und Nutzer am stärksten gestiegen ist.

Sogar das Animationsabenteuer "Alles steht Kopf 2", das an den Kinokassen der bisher erfolgreichste Film des Jahres ist, muss sich auf Platz zwei geschlagen geben. Ein weiterer Kassen-Hit landet mit "Dune: Part Two" auf der Drei und der schon 2023 trendende "Oppenheimer" schafft es auf Platz vier noch einmal in die Liste.

Platz fünf geht an den Suchbegriff "Deadpool", vermutlich aber nicht wegen des bereits 2016 erschienenen Films, sondern wegen der in diesem Jahr veröffentlichten, zweiten Fortsetzung der Reihe: "Deadpool & Wolverine". Der Horror-Streifen "Terrifier 3" verängstigt Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Sechs, bevor auf Rang sieben mit der Komödie "Chantal im Märchenland" wieder Lachen angesagt ist.

Auf der Acht ist zwar nur "Beetlejuice" zu finden, auch hier dürfte die Popularität des Suchbegriffs aber vor allem von der 2024 veröffentlichten Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" stammen – und nicht vom Original aus den 1980ern. Die Liste vervollständigen der Netflix-Film "Damsel" mit "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (20) und "Nur noch ein einziges Mal", der im Original den Titel "It Ends with Us" trägt.

Überraschungs-Hit führt bei den Serien

Bei den Serien-Highlights kann sich mit "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" ein für viele wohl absoluter Überraschungserfolg an der Spitze platzieren. Die im Mai bei Prime Video erschienene, erste Staffel hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass schon kurz darauf eine zweite Season angekündigt wurde.

Platz zwei geht mit "Fallout" ebenfalls an Prime Video. Die Videospielverfilmung mit Ella Purnell (28) war ebenfalls eine Überraschung, da viele Gamer befürchtet hatten, dass die Serienumsetzung womöglich nicht allzu gut ausfallen könnte. Die restlichen Plätze der Top Five belegen "3 Body Problem" und die Miniserie "Griselda" bei Netflix sowie das Prime-Video-Epos "Those About to Die".

Dahinter wechseln sich mit einer Ausnahme weiter die internationalen Streamingdienste ab. Rang sechs schnappt sich "In ewiger Schuld" (Netflix), Acht "The Gentlemen" (Netflix), Platz neun "Shōgun" (Disney+) und die Zehn "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" (Netflix). Die Miniserie "Haus aus Glas" auf Platz sieben gab es Anfang des Jahres ganz klassisch im linearen Fernsehen im Ersten zu sehen.

Der Jahresrückblick von Google ermittelt die Suchtrends des Jahres und bildet in unterschiedlichen Kategorien jeweils einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zum Vorjahr ab.