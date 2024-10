Film Filmadaption von ‚Surviving James Dean‘ geplant

James Dean - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 16:00 Uhr

Ein Biopic, das auf ‚Surviving James Dean‘ beruht, soll sich in Arbeit befinden.

Der Film, der das Buch des verstorbenen Autors William Bast aus dem Jahr 2006 adaptiert, in dem er behauptet, dass er an der University of California in Los Angeles eine Liebesaffäre mit der Hollywood-Ikone gehabt habe, wird von Guy Guido geschrieben und inszeniert, der die Rechte an den Memoiren erworben hat.

Guido erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr ein Fan und Historiker von James Dean, also kannte ich seinen ‚Freund‘ Willie, selbst als die Hollywood-Maschinerie Informationen über ihre Beziehung vertuschte. Als Regisseur erzähle ich gerne die Geschichte des Lebens einer Berühmtheit in ihrer Entwicklungsphase. Als schwuler Mann hat mich Basts einzigartige Geschichte besonders angezogen.“ In dem Buch behauptet Bast, der 2015 im Alter von 84 Jahren verstarb, dass er und Dean während ihrer Zeit am Theaterprogramm der UCLA, als die beiden 19 waren, Mitbewohner, enge Freunde und schließlich ein Liebespaar geworden seien. Der Autor, der 1956 auch ‚James Dean: A Biography‘ schrieb, behauptete, die Affäre sei damals geheim gehalten worden, um die aufblühende Hollywood-Karriere des Schauspielers zu schützen.