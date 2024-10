Vorführung ihres neuen Streifens Filmpremiere: „Forrest Gump“-Reunion für Tom Hanks und Robin Wright

Tom Hanks und Robin Wright bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 14:39 Uhr

30 Jahre nach "Forrest Gump" haben sich Tom Hanks und Robin Wright wieder für einen Film zusammengefunden. Bei der Premiere erschienen die beiden Stars gemeinsam auf dem roten Teppich.

Dreißig Jahre nach ihrem gemeinsamen Kultfilm "Forrest Gump" (1994) sind die Schauspielstars Tom Hanks (68) und Robin Wright (58) wieder gemeinsam vor der Kamera gestanden. Ihr neuer Film "Here" feierte am Freitag (25. Oktober) beim AFI Fest im TCL Chinese Theatre in Hollywood seine Weltpremiere.

Auf dem roten Teppich präsentierten sich Tom Hanks und Robin Wright dabei in offenbar aufeinander abgestimmten, dunklen Outfits. Der Schauspieler entschied sich für einen klassischen schwarzen Zweiteiler, den er mit einem schwarzen Hemd und dunklen Schuhen kombinierte. Seine Kollegin glänzte in einem Nadelstreifen-Hosenanzug mit weißer Bluse und schwarzer Krawatte. Dazu trug sie spitze schwarze Pumps.

"Forrest Gump"-Regisseur holt seine Stars zurück

Dass Tom Hanks und Robin Wright beruflich wieder zueinanderfanden, ist "Forrest Gump"-Regisseur Robert Zemeckis (72) zu verdanken. Sein neuer Film "Here" basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire (67) und hat eine ebenso simple wie beeindruckende Prämisse: Die Geschichte umfasst die Ereignisse eines einzigen Fleckchens Erde und seiner Bewohner, von der Vergangenheit bis weit in die Zukunft. Die Haupthandlung in der Vorlage spielt sich dort zwischen den Jahren 1902 und 2029 ab.

Mit Hanks, Wright und Zemeckis ist die "Forrest Gump"-Reunion bei "Here" aber noch nicht abgeschlossen. Denn das adaptierte Drehbuch für "Here" stammt von Eric Roth (79) – der hatte 1995 auch den Oscar für sein Skript zu Gumps ungewöhnlicher Heldenreise erhalten. In weiteren Rollen sind in "Here" unter anderem Marvel-Star Paul Bettany (53) und "Yellowstone"-Schauspielerin Kelly Reilly (47) zu sehen. Kinostart in den USA ist im November.

"Forrest Gump" wurde insgesamt für 13 Oscars nominiert und erhielt sechs Auszeichnungen, darunter war auch der Goldjunge für den besten Film, die beste Regie für Zemeckis und den besten Schauspieler für Hanks.