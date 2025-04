Film Tom Hanks hat die Arbeit an ‚Toy Story 5‘ begonnen

Tom Hanks - April 2025 - recording booth - Toy Story 5 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 11:00 Uhr

Der legendäre Hollywoodstar wird dem Cowboy Woody erneut seine Stimme leihen.

Tom Hanks wird Cowboy Woody in ‚Toy Story 5‘ erneut seine Stimme leihen.

Der 68-jährige Schauspieler spricht den liebenswürdigen Protagonisten der Filmreihe bereits seit dem ersten Animationsstreifen aus dem Jahr 1995. Am Montagabend (21. April) bestätigte Hanks nun via Social Media, dass er auch beim fünften Film des Franchises abermals als Woody zu hören sein wird. Neben einen Schnappschuss, der seine Hand an einem Mikrofon zeigt, schrieb Hanks auf Instagram: „Mein erster Arbeitstag an einer bestimmten Story Nummer 5! Braucht ihr einen Tipp? Disney. Studio B.“

Hanks’ Post kommt einige Monate nachdem Tim Allen, der ebenfalls erneut als Buzz Lightyear zu hören sein wird, preisgab, dass der Spielzeugastronaut im fünften ‚Toy Story‘-Teil vor allen Dingen versuchen wird, seine große Liebe Jessie (gesprochen von Joan Cusack) vor einer schrecklichen Gefahr zu retten. „Es gibt eine Menge Spannung mit Buzz“, verriet Allen in der TV-Sendung ‚Good Morning America‘. „Jessie hat großen Ärger, sie braucht Hilfe, das ist also eine ziemlich coole Sache.“ ‚Toy Story 5‘ soll sich Berichten zufolge vor allem um den Kampf der Spielzeuggang gegen die neuen Technologien, die das Interesse ihrer Kinder wecken, drehen.