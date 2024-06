"Despicable Me 4" in New York City Filmpremiere: Will Ferrell mit Familie auf dem roten Teppich

Schauspieler Will Ferell mit Mama Betty Kay Overman, Ehefrau Viveca Paulin und den beiden Söhnen Magnus Ferrell (l.) und Axel Ferrell (r.) bei der "Despicable Me 4"-Premiere am Sonntag in Jazz at Lincoln Center in New York City. (ili/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 10:42 Uhr

Comedian Will Ferrell erschien mit seiner Mutter, seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Söhnen auf dem roten Teppich der Premiere seines neuen Films "Ich - Einfach unverbesserlich 4", die am Sonntag in New York City stattfand.

US-Schauspieler Will Ferrell (56, "Barbie") machte die Premiere seines neuen Films "Ich – Einfach unverbesserlich 4" (Originaltitel: "Despicable Me 4") zur Familiensache. In New York City begleiteten ihn seine Mutter Betty Kay Overman (83), seine Ehefrau Viveca Paulin (55) und die beiden gemeinsamen Söhne Magnus (20) und Axel Ferrell (14) mit auf den roten Teppich.

Der fünffache Emmy-Preisträger und die schwedische Schauspielerin sind seit 2000 verheiratet. Das Paar hat drei Söhne – Mattias (17) war nicht bei der Premiere dabei.

Doch Will Ferrell präsentierte sich auf dem roten Teppich nicht nur als Familienmensch, er bewarb sich auch als "Sexiest Man Alive" für das ikonische Cover des "People"-Magazins. Er "pflanze die Samen", um auf dem Cover zu landen, "weil ihr nie Komiker habt", sagte er auf dem roten Teppich. "Also bringt es intern in Gang, in Ordnung? Sexiest Man", fügte er amüsiert hinzu.

Passend dazu hatte Ferrell ein besonders lässiges Outfit gewählt. Mit dunkler Sonnenbrille, beiger Adidas-Trainingsjacke mit hochgeklapptem Kragen, schwarzer Hose und weißen Sneakern posierte er als "sexy Bösewicht". Oder, genauer gesagt, "ein sexy, fußballspielender Bösewicht", so der US-Star. Nachdem er mit diesen wenig subtilen Botschaften den Grundstein für seine "Sexiest Man Alive"-Kampagne gelegt hatte, fasste er nochmal zusammen: "Kommt schon. Wählt Komiker."

Dass noch kein Komiker auf dem Cover war, stimmt allerdings nicht, denn Paul Rudd (55, "Ghostbusters") sicherte sich 2021 den Titel "Sexiest Man Alive".

Ebenfalls in New York City vor Ort waren Ferrells Schauspielkolleginnen und Kollegen aus dem aktuellen Film: Kristen Wiig (50), Steve Carell (61) und Joey King (24).