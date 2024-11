Unterhaltsame Auftaktsendung „Find The Liar, Mittermeier“: Wie gut lügt Christine Neubauer?

Auftaktsendung der neuen Rateshow "Find The Liar, Mittermeier" mit (v.l.) Wigald Boning, Gastgeber Michael Mittermeier, Christine Neubauer und Alain Frei. (ili/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 15:39 Uhr

Saß Christine Neubauer in der Hamburger Herbertstraße im Fenster? Das gilt es unter anderem in der neuen Rateshow "Find The Liar, Mittermeier" mit Gastgeber Michael Mittermeier herauszufinden.

Wer erschwindelt sich den goldenen Pinocchio, auch "Lügensau" genannt? Um diese Trophäe geht es in der neuen Unterhaltungssendung "Find The Liar, Mittermeier" (21. November, 22 Uhr, BR Fernsehen), die von Komiker Michael Mittermeier (58) moderiert wird. Gleichzeitig ist er auch der Hauptdarsteller in der Rateshow, denn jeweils drei Gäste erzählen ihm und dem Publikum jeweils zwei Geschichten, von denen allerdings nur eine stimmt. Mittermeier muss im Anschluss erraten, welche wahr und welche fake ist. Die prominenten Gäste dürfen ebenfalls mitraten. Fällt Mittermeier auf die Lügengeschichte herein, bekommt der Promi die "Lügensau" als Auszeichnung.

Wird Christine Neubauer als "Lügensau" geadelt?

Die neue TV-Show ist auf ihre Art auch eine Talkshow, denn eine der mitgebrachten skurrilen Geschichten der Promis war bis dato unbekannt und ist dennoch wahr. In der Auftaktsendung versuchen Schauspielerin Christine Neubauer (62), Komiker Wigald Boning (57) und der Schweizer Comedian Alain Frei (41) ihr Glück als Lügenbarone.

Ob Christine Neubauer wohl eher schon mal eine Nacht lang in einem Schaufenster an der berühmt-berüchtigten Herbertstraße der Hamburger Reeperbahn saß? Oder stimmt doch eher ihr verrücktes Erlebnis mit dem französischen Modezar Jean Paul Gaultier (72)?

Die Promis lösen an Ort und Stelle auf. Und "es war saugeil gelogen" oder "a drecksgschweinerte Lügensau" sind nur zwei der ungewöhnlichen Komplimente, die an diesem Abend die Schwindler stolz machen und gleichzeitig für viele Lacher im Publikum sorgen.

Termine und Gäste der weiteren Folgen

Jeden Donnerstag – mit einer kleinen Weihnachtspause am 26. Dezember – gibt es eine neue Folge von "Find The Liar, Mittermeier" im Bayerischen Fernsehen zu sehen. In den nächsten Ausgaben dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf weitere prominente Gäste freuen – Michael Mittermeier erfuhr übrigens immer erst bei der Aufzeichnung der Sendung, war zu Gast ist:

28. November 2024: Schauspieler Oliver Wnuk, Moderator und Musiker Hannes Ringlstetter und die unkonventionelle evangelische Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück aus Kaufbeuren.

5. Dezember 2024: Schauspielerin Annette Frier, Schauspieler Helmfried von Lüttichau und der digitale Nomade und Bahn-Blogger Lasse Stolley.

12. Dezember 2024: Schauspielerin Esther Schweins, Musiker Max Mutzke und Ex-Fußballprofi Markus Babbel.

19. Dezember 2024: Komikerin Mirja Boes, Kabarettist und Moderator Martin Frank und Alibiagenturgründer Stefan Eiben aus Bremen.

2. Januar 2025: Schauspielerin Uschi Glas, Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer und Guinness-Weltrekorde-Star André Ortolf aus Augsburg.