An seinem 56. Geburtstag Flammen-Inferno in L.A.: Dave Grohl kocht Chili für die Feuerwehr

Dave Grohl ist seit Jahren für seine freiwillige Arbeit bekannt. (dam/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 14:28 Uhr

Vor wenigen Tagen wurde Dave Grohl 56 Jahre alt. Seinen Ehrentag verbrachte der Musiker damit, die Opfer und Hilfskräfte der derzeitigen Brände in Los Angeles zu unterstützen und mit Essen zu versorgen. Er setzte dafür ein leckeres Chili auf.

Derzeit wüten große Brände in und um Los Angeles. Dave Grohl (56) verbrachte seinen Geburtstag damit, in dem Katastrophengebiet freiwillig Mahlzeiten für die Betroffenen und Hilfskräfte zu kochen. So teilte die Organisation "Feed the Streets" auf ihrem Instagram-Account mehrere Clips, in denen der Frontmann der Band Foo Fighters einen großen Topf Chili umrührt und außerdem einen Karren schiebt.

Er setzt sich seit Jahren für wohltätige Zwecke ein

Grohl, der selbst in Encino, einem Stadtteil von Los Angeles, wohnt, ist dafür bekannt, gerne als Freiwilliger zu helfen. Im Februar vergangenen Jahres stand der Foo-Fighters-Frontmann am Super-Bowl-Wochenende 24 Stunden lang in der Küche, um Obdachlose mit Essen zu versorgen. "Dieses Mal hat er einen persönlichen Rekord aufgestellt, indem er 100 Schweineschultern zubereitet hat, was 1.800 Mahlzeiten entspricht", ging damals aus einem Instagram-Beitrag der Organisation "Hope the Mission" hervor.

2023 berichtete die "Daily Mail" außerdem, dass sich Grohl eine Auszeit von der damaligen Foo-Fighters-Tour nahm, um Obdachlosen in Melbourne, Australien zu helfen. Die Organisation "The Big Umbrella" teilte ebenfalls mehrere Bilder des ehemaligen Nirvana-Drummers auf Instagram, die zeigten, wie er in der Küche hilft, und nannte ihn "einen der nettesten Typen auf dem Planeten". Erst nach seiner Hilfsaktion flog Grohl weiter nach Sydney, um dort die Tour mit seinen Bandkollegen fortzusetzen.

Auch diese Stars bieten ihre Unterstützung an

Neben Dave Grohl helfen auch andere Stars den Opfern der Waldbrände. Wie er auf Instagram verkündet hatte, gründete Moderator Jimmy Kimmel (57) ein Spendenzentrum auf dem Gelände seiner Show "Jimmy Kimmel Live!" (seit 2003, auf ABC). Seit dem 13. Januar nehmen Kimmel und sein Team Spenden wie Baby- und Tiernahrung, Hygieneartikel, Windeln, Socken oder nicht verderbliche Lebensmittel entgegen. Die Spendenaktion geht dem Beitrag zufolge bis zum 17. Januar.

Hilary Duff (37) gewährte wiederum ihrer Schauspielkollegin Mandy Moore (40) und deren Liebsten Unterschlupf, nachdem das Haus der fünfköpfigen Familie zerstört wurde. Doch damit nicht genug: Einem Instagram-Post von Moores Schwager Griffin Goldsmith (34) zufolge richtete Duff eine GoFundMe-Kampagne für ihn und seine Familie ein. Auch sein eigenes Haus wurde von den Feuermassen zerstört. "Sie haben sich von Anfang an um meine gesamte Familie gekümmert. Ich werde ihnen nie angemessen danken können", so Goldsmith.