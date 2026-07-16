Stars Avril Lavigne spielte größten Hit auf Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce

Avril Lavigne - Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 19:15 Uhr

Taylor Swift hatte bei ihrer Hochzeit alle möglichen Musikgrößen – von Stevie Nicks bis Sir Paul McCartney. Und auch der Pop-Rock-Star der 2000er-Jahre Avril Lavigne war Teil der Feier.

Avril Lavigne sang auf Taylor Swifts Hochzeit ihren Hit ‚Sk8er Boi‘.

Der ehemalige WWE- und NFL-Star Pat McAfee war am 3. Juli im Madison Square Garden dabei, als Taylor Swift und ihr Ehemann Travis Kelce sich das Jawort gaben. Nun hat er über die Musiker gesprochen, die die Gäste mit überraschenden Auftritten begeisterten.

In seiner Sendung ‚The Pat McAfee Show‘ sagte er: „Stevie Nicks hat gespielt, Taylor stand natürlich mit ihr auf der Bühne. Avril Lavigne – ich will nicht zu viel verraten. Aber es war der großartigste Abend aller Zeiten.“ In einer weiteren Folge fügte er hinzu: „Ich glaube, dass ich damit, dass ich erzählt habe, Avril Lavigne habe ‚Sk8er Boi‘ gespielt, das zum ersten Mal öffentlich gemacht habe. Aber sie war großartig.“ Pat verriet außerdem, dass die Atmosphäre bewusst locker gehalten wurde: Jeder Musiker wurde einfach vom vorherigen Künstler auf die Bühne gebeten. Er erklärte: „Und nur damit das klar ist: Diese Musiker … einer hat einfach den nächsten aufgerufen, dann kam der auf die Bühne und hat einfach sein Ding gemacht.“

In der Montagsausgabe (13.07.26) seiner täglichen Talkshow gab Pat noch weitere Einblicke in den besonderen Tag des frisch verheirateten Paares. Er sagte: „Das war der spektakulärste Abend, den ich jemals erlebt habe … Ich bin mir sicher, dass ich irgendetwas zugesagt habe, worüber ich nicht sprechen darf. Aber nach dem, was ich gelesen habe und was andere so andeuten – weil dort keine Handys erlaubt waren. Es gab keine Notizen, nichts zum Aufschreiben. Alles basiert wirklich nur auf Erinnerungen.“ Er ergänzte, Taylor gehöre zu den größten kreativen Köpfen, die die Welt je gesehen habe und gebe Stadionkonzerte auf der ganzen Welt. Sie sei es also gewohnt, Menschen zu unterhalten, die 90 Jahre alt sind, genauso wie 15-Jährige: „Wenn man sich vorstellt, wie ihr Kopf bei ihrer Traumhochzeit arbeitet und dann noch Travis Kelces Energie mitten in all dem … Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es war der großartigste Abend aller Zeiten. Meine Frau und ich hatten unglaublich viel Spaß. Sie haben ganz deutlich gezeigt, wie sehr sie sich lieben. Das war für jeden offensichtlich.“

Außerdem verteidigte er das Paar gegen Kritik an der aufwendigen Hochzeit. Er sagte weiter: „Wer auch immer etwas Negatives über diese Veranstaltung sagt … Natürlich kann jeder seine eigene Meinung dazu haben, dass praktisch eine pulsierende Stadt lahmgelegt wurde. Aber die Veranstaltung selbst war das Spektakulärste und Großartigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe.“